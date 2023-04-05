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Военный Фокус Российско-украинская война

Имитировали расстрелы и захоронения людей живьем: в суд направлено дело трех палачей "ДНР"

палачи, ДНР, оккупированные территории, преступления, боевики ДНР, война РФ против Украины, суд, судья
Фото: Deposit Photos | В Украине направили в суд дело преступников из "ДНР"

Установлено, что во время допросов подозреваемые незаконно удерживали мирных жителей, применяли к ним пытки, систематически избивали их, причиняя сильную физическую боль и страдания.

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В суд направлено дело в отношении трех палачей "ДНР", которые издевались над людьми. Они имитировали расстрелы и захоронения людей живьем. Среди террористов – двое бывших сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Этим трем лицам инкриминируется государственная измена, участие в деятельности террористической организации, нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 111; ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины) .

"С января по ноябрь 2016 года, находясь на псевдодолжностях и, действуя на выполнении задач главарей террористической организации "ДНР", они жестоко обращались с гражданскими, задержанными в оккупированном Донецке за проукраинские взгляды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время допросов подозреваемые незаконно удерживали мирных жителей, применяли к ним пытки, систематически избивали их, причиняя сильную физическую боль и страдания.

Также участники этих террористических организаций людям с проукраинской позицией угрожали убийством родных.

"Если угрозы не помогали, боевики имитировали расстрел "арестованных" и даже захоронения живьем", — рассказали правоохранители.

Им удалось установить две террористические организации – "МГБ" так называемой "ДНР" и "Калининская исправительная колония №27".

палачи, ДНР, оккупированные территории, преступления, боевики ДНР, война РФ против Украины, суд, судья Fullscreen
В суд направлено дело трех палачей "ДНР"
Фото: Национальная полиция
палачи, ДНР, оккупированные территории, преступления, боевики ДНР, война РФ против Украины, суд, судья Fullscreen
В суд направлено дело трех палачей "ДНР"
Фото: Национальная полиция
палачи, ДНР, оккупированные территории, преступления, боевики ДНР, война РФ против Украины, суд, судья Fullscreen
В суд направлено дело трех палачей "ДНР"
Фото: Национальная полиция
палачи, ДНР, оккупированные территории, преступления, боевики ДНР, война РФ против Украины, суд, судья
палачи, ДНР, оккупированные территории, преступления, боевики ДНР, война РФ против Украины, суд, судья
палачи, ДНР, оккупированные территории, преступления, боевики ДНР, война РФ против Украины, суд, судья

Напомним, 27 февраля глава украинской разведки Буданов заявил, что Россия захватила 90% всех украинских пленных еще в начале вторжения. В плену также находится большое количество старост, работников почты и различных коммунальных служб.

Также 23 декабря прошлого года в Украине приговорили к 15 годам тюрьмы депутата нижней палаты федерального собрания России Дениса Майданова. Он поддержал 15 февраля 2022 года постановление об обращении к Путину о признании "независимости" "Л/ДНР".