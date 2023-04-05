Имитировали расстрелы и захоронения людей живьем: в суд направлено дело трех палачей "ДНР"

Установлено, что во время допросов подозреваемые незаконно удерживали мирных жителей, применяли к ним пытки, систематически избивали их, причиняя сильную физическую боль и страдания.

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В суд направлено дело в отношении трех палачей "ДНР", которые издевались над людьми. Они имитировали расстрелы и захоронения людей живьем. Среди террористов – двое бывших сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Этим трем лицам инкриминируется государственная измена, участие в деятельности террористической организации, нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 111; ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины) .

"С января по ноябрь 2016 года, находясь на псевдодолжностях и, действуя на выполнении задач главарей террористической организации "ДНР", они жестоко обращались с гражданскими, задержанными в оккупированном Донецке за проукраинские взгляды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время допросов подозреваемые незаконно удерживали мирных жителей, применяли к ним пытки, систематически избивали их, причиняя сильную физическую боль и страдания.

Также участники этих террористических организаций людям с проукраинской позицией угрожали убийством родных.

"Если угрозы не помогали, боевики имитировали расстрел "арестованных" и даже захоронения живьем", — рассказали правоохранители.

Им удалось установить две террористические организации – "МГБ" так называемой "ДНР" и "Калининская исправительная колония №27".

В суд направлено дело трех палачей "ДНР" Фото: Национальная полиция В суд направлено дело трех палачей "ДНР" Фото: Национальная полиция В суд направлено дело трех палачей "ДНР" Фото: Национальная полиция

Напомним, 27 февраля глава украинской разведки Буданов заявил, что Россия захватила 90% всех украинских пленных еще в начале вторжения. В плену также находится большое количество старост, работников почты и различных коммунальных служб.

Также 23 декабря прошлого года в Украине приговорили к 15 годам тюрьмы депутата нижней палаты федерального собрания России Дениса Майданова. Он поддержал 15 февраля 2022 года постановление об обращении к Путину о признании "независимости" "Л/ДНР".