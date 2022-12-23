Голосовал за признание "Л/ДНР": депутат Госдумы РФ получил 15 лет тюрьмы в Украине (фото)

В СБУ отмечают, что так как депутат сейчас находится в РФ, срок ему будут считать сразу после его задержания.

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К 15 годам тюрьмы приговорен депутат нижней палаты федерального собрания России Денис Майданов. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Внимание спецслужб привлекло голосование Майданова за признание "Л/ДНР". Так, в ведомстве собрали безоговорочные доказательства вины депутата. В частности следователи СБУ в Черновицкой области выяснили, что 15 февраля 2022 года депутат поддержал постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

22 февраля этого года Майданов голосовал за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и террористическими организациями "Л/ДНР". По версии СБУ, таким образом депутат поспособствовал захвату украинских территорий.

"Тем самым чиновник способствовал реализации кремлевского плана по захвату Украины. Ведь соответствующие решения Госдумы высшее военно-политическое руководство России использовало как формальный повод для начала полномасштабного вторжения против Украины", — сказано в пресс-релизе.

[ + – ] Денис Майданов и Владимир Путин Фото: Пресс-служба Кремля

Суд признал Майданова виновным по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему назначили наказание в виде 15 лет заключения в тюрьме с конфискацией имущества.

Так как депутат сейчас находится на территории страны-агрессора, суд определил ему срок начала отбывания наказания со дня его задержания украинскими правоохранителями.

Напомним, 22 декабря Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего народного депутата от "Партии регионов" Дмитрия Святаша, который призывал людей получать российские паспорта.

Ранее Фокус сообщал, что Государственное бюро расследований исследует, каким образом российские оккупационные войска очень быстро продвинулись из оккупированного Крыма и захватили территории на юге Украины 24 февраля. По словам руководителя СБУ Василия Малюка, один из главных подозреваемых — глава управления СБУ в Крыму Олег Кулинич. В ведомстве пока не раскрывают деталей, чтобы не нарушить тайну следствия.

Также сообщалось, что 21 декабря глава СБУ заявил, что их сотрудники помешали покушению спецслужб РФ на главу украинской разведки Кирилла Буданова и министра обороны Украины Алексея Резникова.