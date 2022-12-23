Голосував за визнання "Л/ДНР": депутат Держдуми РФ отримав 15 років ув'язнення в Україні (фото)

У СБУ зазначають, що оскільки депутат зараз перебуває в РФ, термін йому рахуватимуть відразу після його затримання.

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До 15 років в'язниці засуджено депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова. Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Увагу спецслужб привернуло голосування Майданова за визнання "Л/ДНР". Так, у відомстві зібрали беззастережні докази провини депутата. Зокрема, слідчі СБУ в Чернівецькій області з'ясували, що 15 лютого 2022 року депутат підтримав постанову про звернення до президента Росії з проханням визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей.

22 лютого цього року Майданов голосував за ратифікацію "договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" між РФ та терористичними організаціями "Л/ДНР". За версією СБУ, таким чином депутат сприяв захопленню українських територій.

"Тим самим чиновник сприяв реалізації кремлівського плану щодо захоплення України. Адже відповідні рішення Держдуми найвище військово-політичне керівництво Росії використало як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення проти України", — сказано в пресрелізі.

[ + – ] Денис Майданов та Володимир Путін Фото: Пресс-служба Кремля

Суд визнав Майданова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України. За вчинене йому призначили покарання у вигляді 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Оскільки депутат наразі перебуває на території країни-агресора, суд визначив йому термін початку відбування покарання з дня його затримання українськими правоохоронцями.

Нагадаємо, 22 грудня Служба безпеки України оголосила у розшук колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша, який закликав людей отримувати російські паспорти.

Раніше Фокус повідомляв, що Державне бюро розслідувань досліджує, як російські окупаційні війська дуже швидко просунулися з окупованого Криму і захопили території на півдні України 24 лютого. За словами керівника СБУ Василя Малюка, один із головних підозрюваних – голова управління СБУ в Криму Олег Кулініч. У відомстві наразі не розкривають деталей, щоб не порушити таємницю слідства.

Також повідомлялося, що 21 грудня глава СБУ заявив, що їхні співробітники завадили замаху спецслужб РФ на главу української розвідки Кирила Буданова та міністра оборони України Олексія Резнікова.