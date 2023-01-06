Включення бойовиків "Л/ДНР" до лав армії стане великою проблемою для РФ, — розвідка Британії

Ще до вторгнення в лютому 2022 року, як зазначає відомство, окуповані території Донбасу були "значним витоком" для фінансів росіян.

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ОРДЛО після того, як Кремль офіційно включив проросійських бойовиків "Л/ДНР" до складу ЗС РФ, стануть серйозною політичною та фінансовою проблемами для Росії. Про це йдеться у звіті військової розвідки Міноборони Великої Британії від 6 січня.

Відомство нагадує, що проросійські бойовики "Л/ДНР" 31 грудня були офіційно включені до складу ЗС РФ. Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Ростов-на-Дону вручив терористичним формуванням бойові прапори.

Незважаючи на те, що Кремль у вересні оголосив ОРДЛО невід'ємними частинами Російської Федерації, Москва з 2014 року потай контролює окуповані території України та командує двома армійськими корпусами, які були сформовані на територіях захоплених Донецької та Луганської областей.

"Статус та ідентичність "Л/ДНР", ймовірно, як і раніше, викликають розбіжності в російській системі. Навіть до вторгнення в лютому 2022 року ці території були значним витоком для російських фінансів", — продовжили розвідники у своєму звіті.

Включення проросійських бойовиків "Л/ДНР" до складу ЗС РФ, як припускають у відомстві Великобританії, стане серйозною політичною, дипломатичною та фінансовою проблемами для Росії, які відчуватимуться навіть після завершення поточної фази повномасштабної війни.

[ + – ] Включення бойовиків "Л/ДНР" до складу ЗС РФ стане серйозною проблемою для Росії

Декількома днями раніше видання The New York Times попереджало, що президент РФ Володимир Путін готує росіян до затяжної війни проти України. Глава Кремля, як вважають журналісти, намагається запобігти можливому невдоволенню важкими наслідками війни і намагається підготувати громадян до нової хвилі мобілізації.

Напередодні Нового року інше видання The Washington Post писало, що президент Росії Володимир Путін на тлі низки військових невдач в Україні втрачає підтримку своїх топ-соратників.