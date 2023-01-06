Включение боевиков "Л/ДНР" в ряды армии станет большой проблемой для РФ, — разведка Британии

Еще до вторжения в феврале 2022 году, как отмечает ведомство, оккупированные территории Донбасса являлись "значительной утечкой" для финансов россиян.

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ОРДЛО после того, как Кремль официально включил пророссийских боевиков "Л/ДНР" в состав ВС РФ, станут серьезной политической и финансовой проблемами для России. Об этом говорится в отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 6 января.

Ведомство напоминает, что пророссийские боевики "Л/ДНР" 31 декабря были официально включены в состав ВС РФ. Президент России Владимир Путин во время визита в Ростов-на-Дону вручил террористическим формированиям боевые знамена.

Несмотря на то, что Кремль в сентябре объявил ОРДЛО неотъемлемыми частями Российской Федерации, Москва с 2014 года скрытно контролирует оккупированные территории Украины и командует двумя армейскими корпусами, которые были сформированы на территории захваченных Донецкой и Луганской областей.

"Статус и идентичность "Л/ДНР", вероятно, по-прежнему вызывают разногласия в российской системе. Даже до вторжения в феврале 2022 года эти территории представляли собой значительную утечку для российских финансов", — продолжили разведчики в своем отчете.

Включение пророссийских боевиков "Л/ДНР" в состав ВС РФ, как предполагают в ведомстве Великобритании, станет серьезной политической, дипломатической и финансовой проблемами для России, которые будут ощущаться даже после завершения текущей фазы полномасштабной войны.

[ + – ] Включение боевиков "Л/ДНР" в состав ВС РФ станет серьезной проблемой для России

Несколькими днями ранее издание The New York Times предупреждало, что президент РФ Владимир Путин готовит россиян к затяжной войне против Украины. Глава Кремля, как считают журналисты, старается предотвратить возможное недовольство тяжелыми последствиями войны и пытается подготовить граждан к новой волне мобилизации.

В канун Нового года другое издание The Washington Post писало, что президент России Владимир Путин на фоне череды военных неудач в Украине теряет поддержку своих топ-соратников.