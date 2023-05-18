"Наш "Моссад" давно сформувався": Арестович висловився про операції СБУ в РФ (відео)

Колишній радник ОП прокоментував публікацію журналіста Юрія Бутусова, в якій йдеться про те, що за підривом Кримського мосту і низкою операцій на території Росії стоїть СБУ.

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович відреагував на ствердження журналіста Юрія Бутусова, що більшість спецоперацій на території Російської Федерації здійснює Служба безпеки України. Свою думку з цього приводу він висловив в ефірі з Марком Фейгіним на YouTube 17 травня.

"Бутусов іноді буває правий. Професіоналізм деяких департаментів СБУ, особливо департаменту контррозвідки – зашкалюючий", — заявив Арестович.

За словами блогера, спецслужби США та Великобританії навчаються у нашого департаменту контррозвідки проведенню певних операцій.

"Наш "Моссад" давно склався, йому аплодує справжній "Моссад", — сказав Олексій Арестович.

Ефір Олексія Арестовича та Марка Фейгіна

Операції СБУ в РФ: що сказав Бутусов

У середу, 17 травня, головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов прокоментував інтерв'ю голови ГУР МО Кирила Буданова на своїй сторінці у Facebook. Зокрема журналіст висловився про причетність військової розвідки до операцій у тилу ворога, зокрема до підриву Керченського мосту.

"Що стосується, наприклад, диверсійної роботи, то переважна більшість успішних (підкреслюю – успішних) операцій у ворожому тилу і у РФ у нас здійснюється силами СБУ. І Кримський міст, і за кількома винятками всі найгучніші диверсії за останні місяці. А не ГУР, на жаль", — написав Бутусов.

Нагадаємо, що 16 травня Кирило Буданов визнав, що до частини підривів медійних осіб у РФ причетна українська розвідка. Водночас він не став коментувати причетність ГУР Міноборони до конкретних випадків підривів росіян.

Кирило Буданов також заявив, що більшість проросійськи налаштованих людей у Криму втече через Керченську поромну переправу на материкову частину РФ з першим заходом Збройних сил України.

Ще ми писали про те, що 28 квітня Олексій Арестович розповів про плани українських військ щодо визволення Криму. На його думку, насамперед буде зруйновано Кримський міст, базу ЗС РФ та Чорноморський флот.