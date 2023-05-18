Дев'ятий обстріл за травень: ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву, подробиці

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що росіяни атакували столицю крилатими ракетами типу Х-101/555 за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160. Окупанти також використовували розвідувальні БПЛА.

У четвер, 18 травня, Збройні сили Російської Федерації здійснили дев'яту повітряну атаку на українську столицю за останній місяць. Про це повідомив начальник Київської міської адміністрації Сергій Попко.

"Продовжується серія безпрецедентних за своєю потужністю, інтенсивністю й різноманітністю повітряних атак на Київ", — ідеться в повідомленні чиновника.

Сергій Попко заявив, що російські окупанти атакували столицю зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 із району Каспію. За його словами, для обстрілу були, ймовірно, використані крилаті ракети типу Х-101/555.

Як зазначає чиновник, після запуску ракет росіяни застосували в повітряному просторі Києва розвідувальні безпілотники.

"За попередньою інформацією, всі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені! Остаточні дані про кількість, тип ракет і БпЛА незабаром повідомлять Повітряні сили", — констатував Попко.

Глава КМВА зазначив, що внаслідок падіння уламків ракет у Дарницькому районі столиці спалахнула пожежа на території гаражного кооперативу. Крім того, в решті районів уламки могли пошкодити машини, двори чи лісопаркову зону. За словами чиновника, даних про жертв російської ракетної атаки поки що не надходило.

Раніше Попко також повідомив, що внаслідок падіння уламків сталося займання нежитлової будівлі в Деснянському районі Києва.

Інформацію про вибухи в Дарницькому й Деснянському районах також підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

Нагадаємо, що 17 травня ЗС РФ обстріляли Миколаїв. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім показав наслідки російської атаки, зазначивши, що "військовою ціллю" окупантів цього разу стала будівля супермаркету.

Крім того, 17 травня російські війська завдали удару по лікарні в місті Берислав Херсонської області. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що в медустанові вибито близько 60 вікон і пошкоджено стіни.

Ми також писали про те, що 17 травня серія вибухів пролунала в Одесі. Попри офіційні заклики не публікувати фото й відео з місць влучень, а також роботи ППО, низка одеситів усе ж таки опублікувала відео в соціальних мережах.