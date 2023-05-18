Атака дронами-камікадзе: в Курській області пролунали вибухи, є поранені

За даними російських журналістів, під обстріл потрапив хутір Зоря, розташований лише за 100 метрів від кордону. Крім того, у селищі Глушково внаслідок обстрілу, в якому звинуватили ЗСУ, двоє мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У Глушківському районі Курської області Росії пролунали вибухи. Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт у четвер, 18 травня.

Російський чиновник стверджує, що Збройні сили України нібито скинули вибуховий пристрій на фізкультурно-оздоровчий комплекс у селищі Глушково. За попередньою інформацією, двоє мешканців отримали поранення. Обстріл населеного пункту продовжується.

Крім того, як повідомляє російське медіа SHOT, у ніч з 16 на 17 травня ЗСУ нібито запустили три дрони-камікадзе в хутір Зоря, який розташований лише за 100 метрів від кордону. Пізніше населений пункт нібито обстріляли зі стрілецької зброї. Люди не постраждали.

Нагадаємо, 17 травня росЗМІ повідомляли, що Збройні сили України нібито вперше обстріляли територію РФ із танка. Українські військові нібито підігнали танк до села Бударки у Чугуївському районі Харківської області та відкрили вогонь околицями Старого хутора у Білгородській області.

Раніше, 15 травня вночі в Курській області РФ прогриміло кілька потужних вибухів. Росіяни заявили, що безпілотник скинув 3 боєприпаси на будівлю місцевого відділення ФСБ.

Також нагадаємо, 15 травня стало відомо, що в результаті краху двох російських вертольотів Мі-8, а також літаків Су-34 та Су-35 у Брянській області загинули 8 льотчиків.