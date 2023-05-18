"Країна терористів": у Херсонській ОВА озвучили деталі вчорашнього обстрілу та загибелі цивільних

Один з російських снарядів упав біля магазину, поряд з яким перебували постраждалі мирні жителі. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, у тому числі дитина.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів про наслідки обстрілу російськими окупантами Зеленівки на Херсонщині, який стався вдень 17 травня. Про це Прокудін написав того ж дня у своєму Telegram.

За його словами, в результаті атаки ворога, троє людей (з них одна дитина) загинули, ще вісім (з них одна дитина) — отримали поранення.

За даними Офісу Генпрокурора, 17 травня близько 16:00 окупанти обстріляли селище Зеленівка у Херсонському районі. Один зі снарядів потрапив поряд з магазином, де перебували місцеві жителі.

"Країна терористів, агресорів та військових злочинців, яка завершить свій шлях ганьбою та трибуналом, сьогодні забрала життя маленького херсонця та трьох дорослих", — пише голова Херсонської ОВА.

За словами Прокудіна, до медзакладів Херсона зараз доставлено трьох дорослих та 16-річного підлітка. В одного з постраждалих, 24-річного чоловіка поранення середньої тяжкості, тоді як підліток перебуває у тяжкому стані. Юнаку зробили операцію.

5-річну дитину, яку намагалися довезти до лікарні попутним транспортом, врятувати не вдалося.

Глава ОВА висловив свої співчуття сім'ям загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що російські окупанти вбили дитину на Херсонщині. Це сталося внаслідок обстрілів у Зеленівці. Батько приніс хлопчика до лікарні на руках.

Також нагадаємо, що до вечора того ж дня стало відомо, що кількість жертв обстрілу селища Зеленівка російськими військовими зросла.