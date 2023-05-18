Оголили фланги "вагнера": підрозділи ЗС РФ відійшли на 570 м під Бахмутом, — Пригожин

Керівник ПВК "Вагнер" публічно попросив Міноборони РФ не залишати позиції у районі населеного пункту Сако та Ванцетті ще кілька днів.

Підрозділи регулярної російської армії залишили позиції лінії бойового зіткнення на північ від Бахмута в районі. У черговому зверненні до керівництва Міноборони РФ керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська відійшли до 570 метрів з позицій у районі населеного пункту Сако та Ванцетті.

"На жаль, підрозділи МО РФ відійшли до 570 метрів на півночі від Бахмута, оголюючи наші фланги", — заявив Пригожин.

У зв'язку з цим куратор "вагнерівців" публічно попросив голову Міноборони Сергія Шойгу та начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова про те, щоб російські війська не залишали Сако та Ванцетті, а протрималися ще там кілька днів.

Населений пункт Сако та Ванцетті межує з дорогою Сіверськ-Бахмут

"Я звертаюся до вищого керівництва Міністерства оборони публічно, тому що листи мої не читають. У мене прохання до вас, Валерію Васильовичу, Сергію Кужугетовичу, не віддавайте фланги, не віддавайте населений пункт Сако та Ванцетті. Ще кілька днів упріться як можете. Зробіть усе від вас залежить, щоб фланги не сипалися ", — попросив Пригожин.

Зазначимо, що у цьому зверненні "кухар Путіна", як іноді називають Пригожина, був стриманішим і не вживав нецензурної лексики на адресу представників російського військового керівництва.

Раніше повідомлялося, що за даними Інституту вивчення війни, в районі Бахмута триває серія обмежених контратак українських військ, внаслідок чого росіяни втрачають ініціативу на цій ділянці фронту. У звіті аналітики уточнили, що у Бахмуті окупанти мають невеликі успіхи, але на флангах просуваються українські сили.