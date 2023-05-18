"Дезінформація": Лукашенко заперечує ймовірність українського контрнаступу

За словами лідера республіки, українців "нагнітають і накручують", а вести війну з переважаючою армією противника неможливо.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав дезінформацією заяви про анонсований контрнаступ Збройних сил України. Про це він заявив на зустрічі 18 травня з учасниками засідання Ради Парламентської асамблеї ОДКБ, повідомляє БЕЛТА.

У своєму спічі Лукашенко згадав Курську битву, коли радянська сторона успішно дезінформувала супротивника і завдала йому шкоди.

"Мушу сказати, найбільша дезінформація — цей контрнаступ. Жодного контрнаступу, на мій погляд, немає і бути не може. Це просто безумство. Один до п'яти на фронті воювати за технікою і живою силою — це просто безумство! Ні, треба нагнітати, треба накручувати українців для того, щоб продовжувати й втопити нас у цьому протистоянні. У цьому сьогодні суть на фронті. Ми це бачимо. Це у нас за парканом прямо", — заявив лідер Білорусі.

Крім того, голова республіки запропонував сісти за стіл переговорів, аби не розширять конфлікт та підписати новий документ між Росією та Україною.

"Перш ніж звинувачувати нас у конфронтації, розширенні цього конфлікту, треба повернутися за стіл переговорів. Взяти не той документ, а новий. Для того, щоб зупинити війну. Багато зараз кажуть: "Контрнаступ, контрнаступ!" — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, 17 травня ЗМІ писали, що після смерті Олександра Лукашенка Росія спробує втрутитися та посадити на його місце свою людину. На думку журналістів, Білорусь значною мірою перетворилася на васальну державу Кремля, із тісною інтеграцією в економіці та системі безпеки.

Раніше, 11 травня, білоруські опозиціонери повідомляли, що навколо Олександра Лукашенка ситуація загострюється через анонсований контрнаступ Збройних сил України та те, що білоруські добровольці незабаром можуть перейти до звільнення республіки від влади диктатора.

Нагадаємо, ЗМІ припустили, що білоруського політика Олександра Лукашенка могли отруїти під час візиту до Москви на парад 9 травня, де він з'являвся на публіці разом зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.