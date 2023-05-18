"Маніакальна ціль Путіна": Данилов пояснив, навіщо РФ обстрілює Київ

За словами секретаря РНБО, атаки на столицю у Кремлі використовують як пропаганду, щоб підняти патріотичний настрій усередині суспільства.

Київ залишається маніакальною та недосяжною метою президента Російської Федерації Володимира Путіна. Про це у четвер, 18 травня, написав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов у своєму Twitter-акаунті.

За словами голови РНБО, ракетний обстріл Києва військово-політичне керівництво Росії використовує для пропаганди.

"Безглузді та суперзатратні для РФ атаки на столицю необхідні Кремлю для підвищення градуса патріотичної істерії всередині країни", — пояснив Данилов.

Секретар РНБО переконаний, що на тлі провалів Збройних сил РФ на фронті у російському суспільстві формується розпач та розчарування владою.

Нагадаємо, в ніч з 17 на 18 травня ЗС РФ здійснили масований обстріл, випустивши містами України 30 крилатих ракет, а також ударні та розвідувальні дрони. Силам ППО вдалося збити 29 ракет.

18 травня російські окупанти також атакували Київ крилатими ракетами типу Х-101/555 за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160. За даними начальника КМВА Сергія Попка, всі ворожі повітряні цілі було збито ППО. Начальник обласного главку поліції Андрій Нєбитов опублікував фото знищеної ракети.

Як раніше повідомляв Фокус, увечері 17 травня в Одесі пролунала серія потужних вибухів відразу після оголошення повітряної тривоги. Пізніше стало відомо, що російська ракета потрапила у промисловий об'єкт. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.