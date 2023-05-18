"Росії не вдасться вкрасти Крим", — Зеленський звернувся до кримських татар

Президент України зазначив, що навіть зараз влада країни продовжує робити зусилля для звільнення з місць позбавлення волі всіх кримських татар, засуджених окупаційним режимом.

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до 79-ї річниці депортації кримськотатарського народу, в якому заявив, що не дозволить Росії ні вкрасти Крим, ні "будь-яку іншу частинку українського будинку". Звернення було опубліковано на офіційній сторінці президента у Telegram.

"Вся наша українська родина сьогодні вшановує пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу, проти якого 79 років тому було скоєно злочин геноциду. Сотні тисяч людей було вигнано на чужину. Весь народ позбавили рідного дому і намагалися стерти в Криму все, що говорило про нього. Майже половину цього народу депортація та знущання після неї вбили", — заявив президент.

За словами лідера України, через роки зло повернулося, аби вбивати людей. Але цього разу Зеленський повідомив, що агресія Росії чекає на поразку.

"Їй не вдасться вкрасти ні Крим, ні будь-яку іншу нашу частинку. Це наш з вами будинок", — наголосив він.

Зеленський підкреслив, що влада України продовжує робити всі зусилля, щоб звільнити всіх кримських татар, яких ув'язнили у місцях позбавлення волі при окупаційному режимі.

Президент зазначив, що на державному та міжнародному рівні Україна продовжує вести роботу з метою звільнення тимчасово окупованого Криму та його реінтеграції.

"Завдяки цій роботі все більше лідерів і держав усвідомлюють, що без повернення Криму не буде повернення спокою міжнародним відносинам і повної сили міжнародному праву", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 18 травня, за словами Наталії Гуменюк, стало відомо, що тимчасово окупований Кримський півострів більше не є "центром оборони" для росіян. Наразі це "центр евакуації" для громадян.

Також нагадаємо, на початку березня з'явилися новини про те, що в окупованому Сімферополі росіяни почали створювати "добровольчі дружини" через побоювання активізації проукраїнського руху на півострові.