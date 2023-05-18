"Всі згодні": Столтенберг побачив солідарность між країнами НАТО про приєднання України

На пряме питання щодо можливості приєднання України до Альянсу раніше терміну закінчення війни з РФ Столтенберг не відповів, проте запевнив, що гарантує довгострокове постачання зброї в Україну.

Усі країни з Північноатлантичного альянсу НАТО згодні з тим, що на Україну чекає членство у військовому блоці. Про це 18 травня заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню Spiegel.

За його словами, хоч він і не може передбачити, якими будуть рішення глав країн-членів альянсу, але він безперечно побачив серед них згоду щодо приєднання України.

"Я не можу передбачати рішення лідерів держав і урядів, але зрозуміло одне: всі країни НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом Альянсу. Вони вже наголошували на саміті минулого року і підтвердили це в грудні. Однак найнагальнішим завданням є зараз допомогти Києву у військовому конфлікті", — зазначив генсек.

Відповідь на запитання, чи може він уявити, що НАТО може відмовитися від своїх правил про прийняття України до Альянсу до закінчення війни з РФ, генсек НАТО майже залишив без прямої відповіді.

"На столі лежать різні пропозиції. Київський договір з безпеки, розроблений групою експертів за участю України та мого попередника, пропонує зміцнити можливості України щодо власної оборони. Це має бути досягнуто за рахунок великомасштабних постачань зброї та довгострокових інвестицій в обороноздатність України", — зауважив Столтенберг. .

Нагадаємо, днями Єнс Столтенберг назвав головну умову, за якої Україна набуде гарантованого членства в НАТО.

Також нагадаємо, що колишній спецпредставник Державного департаменту США з України Курт Волкер припустив, що Україна може вступити до Північноатлантичного альянсу до завершення війни з Російською Федерацією.