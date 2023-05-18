ЗСУ вразили склад боєприпасів та 7 станцій РЕБ ворога, – Генштаб

Протягом доби українські захисники знищили 21 крилату ракету та 7 розвідувальних безпілотників РФ різного типу.

Збройні сили України за добу вразили склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та сім станцій радіоелектронної боротьби, які належали окупантам. Про це 19 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У командуванні повідомили, що авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. Протягом цієї доби українські захисники знищили 21 крилату ракету та 7 ворожих розвідувальних дронів різного типу.

Також у повідомленні зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії вразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійські підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 7 станцій РЕБ та радіолокаційну станцію загарбників.

Російські військові протягом доби завдали 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснили близько 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та українських населених пунктах.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. Протягом доби зафіксовано 17 бойових зіткнень на вказаних ділянках фронту, гарячі бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку.

Нагадаємо, 17 травня представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що минулої доби під Бахмутом бійці ЗСУ зуміли просунутися вперед на різних ділянках до 600 метрів.

15 травня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що просування українських військових підрозділів поблизу Бахмута можна назвати першим успіхом наступальних дій.