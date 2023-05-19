ЗСУ використали ЗРК Patriot, щоб збити російський винищувач, – CNN

За словами американських офіційних осіб, українці самі несуть відповідальність за ухвалення рішень щодо використання систем Patriot для захисту своєї країни.

Представники Міністерства оборони та Конгресу США стверджують, що Україна застосувала американський зенітний ракетний комплекс Patriot, щоб збити щонайменше один російський винищувач. Про це пише CNN 18 травня.

Як зазначають офіційні особи, військові літаки ЗС РФ, які опинилися під прицілом ЗРК Patriot, вилетіли з метою здійснити ракетний обстріл території України, зокрема завдати ударів по цивільним цілям.

У США також заявили, що українці самі несуть відповідальність за ухвалення рішень щодо застосування систем Patriot для захисту своєї країни.

У публікації йдеться, що на думку представників Конгресу США, передача Україні сучасних літаків дозволила б ЗСУ вражати російські винищувачі, не використовуючи при цьому дорогих боєприпасів Patriot, призначених для знищення балістичних ракет.

Нагадаємо, що 19 травня стало відомо про тестування на симуляторах F-16 двох українських пілотів, які мають кваліфікацію на МіГ-29 та Су-27. У ВПС США дійшли висновку, що українські пілоти можуть освоїти управління винищувачами F-16 за чотири місяці, що значно швидше, ніж прогнозував Пентагон.

Ми також повідомляли, що згідно з прогнозом італійського військового експерта Томаса Тейнера від 16 травня, поки Вашингтон постачатиме Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, Росія не зможе завдати удару по Києву.

Ще ми писали про те, що 13 травня речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, як комплекс протиповітряної оборони Patriot збив російську аеробалістичну ракету "Кинджал" в автономному режимі. Він зазначив, що сили ППО збили російську ракету на великій висоті та не знають, куди вона була націлена.