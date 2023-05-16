Росія не зможе завдати удару по Києву, – військовий експерт назвав умову

Військовий експерт Томас Тейнер заявив, що Україна отримала від союзників близько двох десятків ракетних систем Patriot із перехоплювачами ракет та літаків.

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Поки Вашингтон постачатиме Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, Росія не зможе завдати удару по Києву. Такий прогноз італійський військовий експерт Томас Тейнер оприлюднив у Twitter.

"Українці отримали близько 20 пускових установок M902 Patriot. Якщо вони використовують половину з PAC-3 (ліворуч) та половину з PAC-2 (праворуч), у них є 160 ракетних перехоплювачів та 40 авіаційних перехоплювачів, готових до запуску", — написав він. .

За словами експерта, поки США продовжують постачати перехоплювачі PAC-3, Росія не зможе завдати удару по Києву.

Фейки про знищення Patriot

16 травня в Міноборони РФ прозвітували про "враження" ЗРК Patriot ракетами "Кинджал". За кілька годин до цього про знищення Patriot заявили росЗМІ.

Проте гурт "Інформаційний опір" заявив, що це – фейк, оскільки на представленому росіянами відео працює не ЗРК Patriot, а інша система протиповітряної оборони.

Полювання на Patriot

У пресслужбі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного також стверджують, що в ніч проти 16 травня українські сили протиповітряної оборони збили в небі над Україною всі 18 ракет, включаючи 6 ракет Х-47М2 "Кинджал".

12 травня CNN повідомляла, що якийсь час тому Росія вже намагалася знищити передану Україні систему ППО Patriot, для чого використовувалась гіперзвукова ракета. Однак задум окупантів провалився, і натомість ЗСУ перехопили запущену російську ракету "Кинджал", пояснили представники США.

Нагадаємо, в ніч на 16 травня Київ зазнав масованої ракетної атаки ЗС РФ. Окупанти одночасно застосували БПЛА, крилаті та балістичні ракети. У Київській міській військовій адміністрації назвали цю атаку винятковою за своєю щільністю.