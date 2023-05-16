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Россия не сможет нанести удар по Киеву, – военный эксперт назвал условие

ЗРК Patriot
Зенитные ракетные комплексы Patriot защищают Киев от российских ракет

Военный эксперт Томас Тейнер заявил, что Украина получила от союзников около двух десятков ракетных систем Patriot с перехватчиками ракет и самолетов.

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Пока Вашингтон будет поставлять Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, Россия не сможет нанести удар по Киеву. Такой прогноз итальянский военный эксперт Томас Тейнер обнародовал в Twitter.

"Украинцы получили около 20 пусковых установок M902 Patriot. Если они используют половину с PAC-3 (слева) и половину с PAC-2 (справа), у них есть 160 ракетных перехватчиков и 40 авиационных перехватчиков, готовых к запуску", – написал он.

По словам эксперта, пока США продолжают поставлять перехватчики PAC-3, Россия не сможет нанести удар по Киеву.

Фейки об уничтожении Patriot

16 мая в Минобороны РФ отчитались о "поражении" ЗРК Patriot ракетами "Кинжал". За несколько часов до этого об уничтожении Patriot заявили росСМИ.

Однако группа "Информационное сопротивление" заявила, что это – фейк, поскольку на представленном россиянами видео работает не ЗРК Patriot, а другая система противовоздушной обороны.

Охота на Patriot

В пресс-службе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного также утверждают, что в ночь на 16 мая украинские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Украиной все 18 ракет, включая 6 ракет Х-47М2 "Кинжал".

12 мая CNN сообщала, что некоторое время назад Россия уже пыталась уничтожить переданную Украине систему ПВО Patriot, для чего использовалась гиперзвуковая ракета. Однако замысел оккупантов провалился, и вместо этого ВСУ перехватили запущенную российскую ракету "Кинжал", пояснили представители США.

Напомним, в ночь на 16 мая Киев подвергся массированной ракетной атаке ВС РФ. Оккупанты одновременно применили БПЛА, крылатые и баллистические ракеты. В Киевской городской военной администрации назвали эту атаку исключительной по своей плотности.