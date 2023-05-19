ЗСУ досягли тактично значущих успіхів у районі Бахмута, – ISW (карта)

На думку американських аналітиків, обмежений характер наступальних операцій ПВК "Вагнер" у Бахмуті порівняно з локальними українськими контратаками вказує на втрату ініціативи росіян у цьому районі.

Збройні сили України перехопили тактичну ініціативу і досягли тактично значних успіхів на Бахмутському напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 18 травня.

У публікації йдеться про те, що українські сили вже кілька днів проводять локальні контратаки, які все ще не вказують на початок великого контрнаступу.

Аналітики вказали на те, що заява засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що його бійці відступили на 570 метрів на північ від Бахмута, узгоджується з даними заступника міністра оборони України Ганни Маляр про те, що українські сили просунулися на 500 метрів на північ від міста та на 1000 метрів на південь.

Карта боїв

Автори звіту також згадали про те, що згідно із заявою представника Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого, українські сили повернули собі ініціативу на полі бою і змушують росіян реагувати на їхні дії, зокрема шляхом перекидання підрозділів бійців ВДВ на фланги Бахмута.

"Обмежений характер наступальних операцій ПВК "Вагнер" у Бахмуті порівняно з локальними українськими контратаками наголошує на втраті російської ініціативи в цьому районі", — констатували американські аналітики.

Нагадаємо, що 18 травня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські військові змогли відбити всі атаки російських окупантів у Бахмуті минулої доби. За її словами, росіяни намагалися атакувати міста майже весь день.

Того ж дня у 3-й штурмовій бригаді ЗСУ повідомили про проведення наступальних дій та створення плацдарму для подальшого контрнаступу на західних околицях Бахмута. Зазначається, що прорив оборони окупантів вони здійснили разом із бійцями 1-го механізованого батальйону.