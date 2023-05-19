Росіяни готуються до наступу ЗСУ та перетворили ЗАЕС на військову базу, – експертка

Російські війська побудували фортифікаційні споруди навколо станції та розташували вогневі позиції з зенітними системами на дахах стратегічного об'єкта. На локації наразі перебувають понад 2 тисячі загарбників.

Запорізьку АЕС російські війська перетворили на військову базу та готуються до наступу Збройних сил України. Ольга Кошарна, експертка у сфері атомної енергетики, повідомила подробиці "24 Каналу".

Ворог вирішив розмістити на території українського стратегічного об'єкта зброю. З її слів, у локації перебувають понад 2 тисячі окупантів, а також зосереджена велика кількість різноманітного озброєння.

"ЗАЕС перетворили на справжню військову базу", – пояснила Кошарна.

Вона зазначила, що загарбники побудували великі фортифікаційні споруди навколо ЗАЕС. Розташовані вогневі позиції з зенітними системами на дахах, засоби радіоелектронної боротьби на території майданчика.

Кошарна наголосила й на проблемі критичного зменшення персоналу на ЗАЕС. Експертка у сфері атомної енергетики зазначила, що загарбники 5 та 6 травня окупанти провели евакуацію мешканців Енергодару на територію тимчасово окупованого Криму та Росії. З персоналу ніхто не евакуювався. Працівникам ЗАЕС російські наглядачі забороняють спілкуватися, вони не мають ніяких телефонів, ворог здійснює психологічний тиск.

Співрозмовниця видання додала, що персонал примусово змушують підписувати контракти. У квітні влада Росії заявляла, що вже у травні на ЗАЕС буде понад 4 тисячі працівників, насправді нема і 3 тисяч.

Ситуація на ЗАЕС напередодні наступу ЗСУ

Запорізька АЕС окупована російськими військами майже рік — з 22 березня 2022 року. Стратегічний об'єкт фізично обслуговував український персонал в окупації, але усі процеси щодо керівництва здійснював "Росатом". Загарбники бояться наступу українських військ, тому вирішили вивезти приблизно 3 тисячі працівників з окупованого Енергодара Запорізької області.

Нагадаємо, 11 травня голова "Енергоатому" відкинув ймовірність контрнаступу ЗСУ поблизу ЗАЕС. У структурі натякнули, що варто здійснювати вплив на логістичну складову у російських загарбників, зокрема в районі Мелітополя, що дозволить звільнити об'єкт.