"Помста за Кремль": у ГУР пояснили, навіщо РФ хизується "знищенням" Patriot (відео)

У військовій розвідці наголошують, що Москві необхідно довести необхідність розв'язання великої війни та захисту України від нібито всього західного світу, тож чутки про знищення української ППО можуть допомогти їм зберегти репутацію.

Росія сама причетна до вибуху безпілотника над Кремлем, і розповіді про знищення системи ППО Patriot в Україні призначені для того, щоб показати, що РФ помстилася за цей інцидент. Про це 19 травня розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк виданню "РБК-Україна".

За словами Черняка, поширення проросійськими ЗМІ інформації про нібито українське походження безпілотника, який атакував Кремль, є виключно інформаційно-психологічною операцією, спрямованою проти російського народу.

Черняк зазначив, що таким чином влада РФ намагається довести необхідність війни та захисту України від нібито всього західного світу.

"Цю інформаційну операцію вони програли — їм не вдалося досягти тих результатів, на які вони очікували. Однак, оскільки це вже сталося, і, щоб не зазнати ще більших репутаційних втрат, росіяни нібито повинні були завдати удару у відповідь. Проте вони мали знищити щось масштабне", — зазначив він.

Представник ГУР додав, що росіяни намагаються показати своєму населенню, що нібито знищивши одну з систем Patriot, вони змогли "помститися", звернувши таким чином ситуацію на свою користь.

"Якщо говорити загалом про цілі їх останніх обстрілів України, то вони намагаються виявляти нашу ППО, відтягувати системи від лінії фронту і вони намагаються дослідити та знищити наші військові об'єкти. Ми вважаємо, що це буде продовжуватися, доки у них буде достатньо ресурсу", — пояснив Черняк.

Після нічної масованої ракетної атаки в ніч на 16 травня офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що окупантам вдалося знищити ЗРК Patriot, розташований у Києві. У міністерстві РФ зазначили, що систему ППО нібито уразили комплексом "Кинджал".

17 травня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував чутки про знищення Patriot та назвав представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова брехуном. За його словами, одна ракета "Кинджал" не могла б знищити систему протиповітряної оборони Patriot, оскільки з технічної точки зору Patriot — це цілий комплекс.

Також нагадаємо, у ніч на 3 травня у мережі з'явився відеоролик, на якому видно вибух невідомого безпілотника над однією з будівель Кремля. Внаслідок вибуху БПЛА дах однієї з будівель спалахнув.