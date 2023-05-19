Всі мали план: командир 299-ї бригади тактичної авіації про збереження парку Су-25 (фото)

За словами полковника Сергія Самойлова, російські ракети 24 лютого 2022 року влучили у літаки, яким би не допоміг жоден ремонт. Всі боєздатні машини вивели з-під удару.

Українські льотчики мали план дій у випадку повномасштабної агресії РФ. Про це в інтервʼю для АрміяInfrom заявив командир 299-ї тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова полковник Сергій Самойлов.

Льотчик каже, що інформації про те, що "завтра все почнеться" у них не було. Проте військові готувалися до початку великої війни, вони мали бойові розпорядження на випадок різних сценаріїв. 23 лютого 2022 року Самойлов зібрав всіх заступників та командирів ескадрилей. В той день літаки ще виконували планові польоти, але вже вночі полковника викликали на звʼязок із командуванням. Командувач Повітряних сил зібрав селекторальну нараду й заявив, що є велика ймовірність атаки саме в ніч з 23 на 24 лютого 2022 року, що і сталося.

"Коли я побачив, що весь віраж-планшет (система виявлення повітряних цілей. — ред.) став червоним, дав команду виводити літаки з-під удару. … На ранок 24 лютого всі літаки були заправлені, з боєкомплектом. Вивід з-під удару пройшов у нас добре, без втрат. О 4-й ранку, під час ракетного удару, прилетіло за старими координатами та по тих літаках, яким ніякий ремонт не допоміг би", — розповідає полковник Сергій Самойлов.

Полковник Сергій Самойлов

Він також каже, що допомогло врятувати штурмовики те, що після планових вильотів 23 лютого їх ще не розтягнули по стоянках.

За словами офіцера, українським льотчикам доводиться виконувати завдання в умовах насиченості бойових порядків різними системами ППО. Доводиться шукати нестандартні тактики для Су-25, наприклад, удари з кабрування. Це складна процедура, яка вимагає високих навичок у льотчиків.

"По суті, це нагадує роботу того ж "Града", але йому простіше — він стріляє з землі, у нього немає швидкості пересування щодо землі й висоти. Тут все набагато складніше — літак переміщується відносно поверхні землі зі швидкістю близько 800 км/год, і тут від льотчика потрібна максимальна точність дій. Пів секунди − секунду проґавив і все — не влучив, ракети витратив марно", — пояснює льотчик.

Нагадаємо, 14 травня льотчик Су-25 наблизився до рекорду аса Івана Кожедуба. Він здійснив понад 300 бойових вильотів — найбільша кількість серед всіх льотчиків Повітряних сил.

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