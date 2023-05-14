"Не те, чим він хоче пишатися": пілот ЗСУ наблизився до рекорду легендарного аса Івана Кожедуба

За словами пілота штурмовика Су-25 щоразу, сідаючи за штурвал, він думає про тих, хто перебуває на передовій, адже від його роботи іноді залежить їхнє життя.

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Один із пілотів Повітряних сил ЗСУ на цей час здійснив понад 300 бойових вильотів, що становить найбільшу кількість серед пілотів Повітряних сил ЗСУ. Про це в мережі розповіла дружина льотчика, ім'я якого не називається з об'єктивних причин.

"Сьогодні мій чоловік здійснив свій 300-й бойовий виліт. Це — найбільша особиста кількість серед льотчиків з усіх Повітряних сил. Це більше, ніж здійснив найвідоміший льотчик Іван Кожедуб протягом Другої світової війни, але щоразу він наголошує, що це не те, чим би йому хотілося пишатися", — написала вона.

За словами дружини пілота, вона пишається своїм чоловіком.

"Перед кожним новим польотом є страх і ця мимовільна думка "а чи повернусь я цього разу?". Знову і знову, сідаючи в літак, він згадує своїх полеглих побратимів і постійно повторює, "ми не маємо права на помилку, адже там, на передку, на нас чекають наші хлопці та дівчата", — розповідає жінка.

Слід зазначити, що легендарний український льотчик і найбільш результативний ас авіації часів Другої світової війни Іван Кожедуб до кінця війни здійснив 330 бойових вильотів, у 120 повітряних боях збив 64 літаки ворога. Свій останній повітряний бій, в якому він збив два FW-190, Кожедуб провів у небі над Берліном.

Нагадаємо, що пілот винищувача Повітряних сил ЗСУ Дмитро Шкаревський отримав важкі поранення під час масованої ракетної атаки 10 лютого 2023 року. Його літак підбили, і він спалахнув. Льотчику вдалося катапультуватися.

Раніше в мережі показали яскраві фото тих, хто тримає українське небо. Пілоти ЗСУ позували на тлі військової техніки, а також є кадри з бойових вильотів.

Середній вік українських пілотів — приблизно 28 років, також є молодші, по 22-23 роки, які вже виконують бойові завдання на сході та півдні України.