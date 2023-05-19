"Цього разу все вдалося": в Україну повернули депортовану в РФ дитину, — Лубінець (фото)

Омбудсмен розповів, що бабуся дівчинки подолала нелегкий шлях для вивезення онучки з території країни-агресорки. Він завірив, що 14-річна Вероніка пройде реабілітацію та отримає необхідну допомогу.

Україна повернула додому 14-річну дівчинку, депортовану раніше окупантами в Росію. Про це повідомив 19 травня у соцмережах уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"14-річна Вероніка, яка опинилася в РФ після того, як в Україну вдерлася країна-терорист, нині вже перебуває вдома. Її бабуся з жахом та сльозами на очах згадує, що довелося пройти, аби повернути онуку на рідну землю", — написав він.

Омбудсмен розповів, що разом з представником з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександром Кононенком поспілкувався з неповнолітньою українкою та її бабусею.

"Ми знаємо, який нелегкий шлях подолала жінка, аби перевезти онуку на територію України. На щастя, цього разу все вдалося", — підкреслив Лубінець.

Фото: Дмитро Лубінець/Telegram Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Омбудсмен розповів, що повернена дівчинка отримає необхідну медичну та гуманітарну допомогу, а також пройде реабілітацію. За його словами, Вероніка вже отримала "корисний подарунок", який полегшить здобуття освіти українською мовою.

"Працюємо для того, аби повернути додому кожну українську дитину і покарати тих, хто їх вивозить та тримає в заручниках на чужій території", — заявив Лубінець.

Нагадаємо, 29 квітня Дмитро Лубінець повідомляв, що росіяни відмовлялись повертати 14-річну українку в Україну та завели судову справу проти неї для обґрунтування цього.

Нещодавно, 4 травня, омбудсмен озвучив, скільки цивільних українців можуть перебувати у полоні РФ. За його словами, це щонайменше 20 тисяч осіб.