Окупанти каратимуть перебуванням у підвалах незгодних на депортацію у РФ українців, — Федоров

Мер Мелітополя заявив, що Росія прикриває беззаконня в окупації новими поправками та планує тримати протягом 30 днів у підвалах місцевих мешканців.

Російські загарбники узаконюють депортацію місцевих мешканців тимчасово окупованих територій України. Про це 19 травня повідомив у соцмережах міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти вигадують нові закони, аби прикрити беззаконня, яке чинять на ТОТ", — написав він.

Мелітопольський мер наголосив, що спочатку росіяни оголосили на захоплених територіях "воєнний стан" для того, щоб розв’язати руки своїм військовим. Йдеться про викрадення, катування та вбивства українців.

"Тепер пропонують "прінудітєльно і контроліруємо" переміщати, тобто депортувати мешканців районів, де оголошено воєнний стан", — заявив Федоров.

За даними міського голови, незгодних українців окупанти триматимуть протягом 30 днів у підвалах.

"Що наступне? Закон, який офіційно виправдає геноцид українців? Росія — країна-терористка. Зупинити її — задача всього цивілізованого світу", — підкреслив Федоров.

Нагадаємо, 16 травня стало відомо про внесення поправок до Держдуми РФ про затримання на термін до 30 діб за порушення заборон, встановлених указами президента країни-агресорки Володимира Путіна, у "зоні воєнного стану".

Сьогодні, 19 травня, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна повернула депортовану окупантами 14-річну дівчинку.