Нова ера авіації: ВПС США у 2024 році підпишуть контракт на винищувачі 6 покоління

Новітні винищувачі мають замінити в американській армії літаки 5 покоління F-22 Raptor. Серед вимог ВПС США — летальність, витривалість та робота в надскладних умовах.

Департамент Військово-повітряних сил США укладе контракт на проєктування та виробництво винищувача 6 покоління в межах програми NGAD. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

NGAD — це Next Generation Air Dominance або програма повітряного домінування наступного покоління. В її межах створюється перший у світі винищувач 6 покоління. Клопотання, яке видали у Повітряних силах визначає основні очікування ВПС США від новітнього літака.

"Платформа NGAD – життєво важливий елемент сімейства систем Next Generation Air Dominance, що представляє собою бойові літаки, які в технологіях перевищуватимуть сучасні американські винищувачі F-22 5-го покоління, які вони і замінять", – заявив секретар Повітряних сил Френк Кендалл.

Планується, що контракт передбачатиме інженерну та виробничу розробку платформу нового винищувача. Літак має мати підвищену летальність та виживаність, буди адаптивним й вміти взаємодіяти у повітряній сфері в дуже складних ситуаціях. Окрім цього стратегія придбання NGAD має розширити промислову базу, щоб забезпечити армію швидкими та іноваційними засобами ведення війни.

При цьому NGAD це не тільки один винищувач, у межах програми мають розробити сімейство авіаційних систем включно з БПЛА. До 2030 року ВПС США хочуть отримати 200 літаків 6 покоління та 1000 бойових безпілотників. Ймовірно, основна конкуренція точитиметься між Lockheed Martin, Northrop Grumman та Boeing. Northrop Grumman вже не раз світили невідомий літак під час рекламних роликів.

Нагадаємо, 27 вересня ЗМІ писали, що США прагнуть обіграти Китай у створенні винищувача 6 покоління. Китай хоче отримати власну розробку до 2035 року.

Раніше було розкрито деталі винищувача 6 покоління F/A-XX. Він зможе керувати роєм дронів та отримати зброю великого радіусу дії.