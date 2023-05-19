Поспішали на ДТП: Російські військові медики підірвалися на міні у Брянській області, — росЗМІ

За інформацією ЗМІ, один з медиків отримав дуже тяжкі поранення і зараз перебуває у реанімації місцевої лікарні. Його напарник отримав важкі рвані рани обличчя.

18 травня вночі у Брянській області на міні підірвався автомобіль з російськими військовими медиками. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє медіа "Обережно, новини", власницею якого є російська журналістка Ксенія Собчак.

За інформацією ЗМІ, біля кордону з Україною у Погарському районі Брянської області спочатку сталася ДТП з участю російських військових. Старший лейтенант не зміг впоратися з керуванням квадроциклом і з'їхав у кювет, врізавшись у дерево. Від удару він загинув на місці, а його 25-річного пасажира з тяжкою травмою живота і переломами ребер пізніше було доставлено до місцевої лікарні.

Виїжджаючи на допомогу постраждалим військовим, автомобіль військових медиків наїхав на міну. Внаслідок вибуху двоє людей отримали тяжкі травми. Постраждалими виявилися уродженець Примор'я 26-річний контрактник Владислав Г. та 46-річний інструктор медичної підготовки Володимир Ф.

Інструктора доставили до лікарні з рваною раною обличчя та великою кількістю ушибів, у 26-річного Володимира стан набагато важчий, крім множинних переломів та розриву стравоходу, лікарям також довелося ампутувати чоловікові частину стопи. Наразі чоловік перебуває у реанімації.

Нагадаємо, на початку квітня в Брянській області поряд з селищем Запесоччя Погарського району двоє російських військових підірвалися на міні, один з чоловіків загинув.

Також нагадаємо, 1 травня на Херсонщині 38-річний сапер підірвався під час розмінування на вибухівці, яку заклали російські окупанти.