Тисячі споруд уздовж кордону: Мішустін звітував про підготовку РФ до контрнаступу ЗСУ

За словами прем'єра РФ, влада країни також виділила ресурси на закупівлю засобів виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам.

Будівництво кількох тисяч оборонних споруд на прикордонних з Україною територіях та на території так званих нових суб'єктів завершено. Про це у п'ятницю, 19 травня, повідомив прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, повідомляє "Інтерфакс".

За його словами, тисячі оборонних споруд біля кордонів РФ повністю обладнані.

"Повністю завершено обладнання кількох тисяч оборонних споруд на територіях прикордонних районів та нових суб'єктів. Виділено ресурси на організацію спеціального технічного прикриття, у тому числі на закупівлю засобів виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам", — зазначив прем'єр.

Також Мішустін звернувся до військового керівництва РФ щодо важливості перевірки медичного забезпечення.

Він зазначив, що регіони спільно з федеральними міністерствами охорони здоров'я та праці мають зробити все необхідне для організації лікування та соціальної підтримки тих солдатів та офіцерів, які переводяться з військових госпіталів до цивільних установ.

"Одночасно це стосується і членів їхніх сімей. У рамках координаційної ради важливо продовжити моніторинг якості всіх належних медичних послуг", — підкреслив він.

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що Росія готується до оборони окупованого Криму. Між населеними пунктами Ішунь та Воїнка російські війська почали споруджувати фортифікаційні споруди та риють окопи.

Також наприкінці квітня стало відомо, що після вибухів, що прогриміли вночі 24 квітня, російські військові посилили оборону окупованого Криму.