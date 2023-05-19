У Польщі знайшли боєголовку російської ракети, уламки якої впали під Бидгощем

Коментуючи подію, польський чиновник пожартував з приводу того, що знайдена ракета є продуктом російської технологічної думки, тому була створена з бетону.

Глава адміністрації президента Польщі Павло Шрот у п'ятницю, 19 травня, в ефірі радіостанції RMF FM заявив, що на території країни знайдено боєголовку російської ракети, уламки якої були виявлені під Бидгощем у квітні. Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

"Що стосується боєголовки, то можу прямо сказати, що боєголовка виявлена і зараз досліджується відповідними установами, назви яких я не хотів би називати", — сказав Шрот.

Чиновник з іронією сказав, що боєголовка є продуктом російської інженерної думки та створена з бетону, щоб у результаті заплутати українську систему ППО. Шрот підкреслив, що вибухової речовини в боєголовку не було, а ракета, що впала під Бидгощем, не може летіти без бойової частини, тому "хтось там встановив таку вершину російської технологічної думки".

"Це особлива боєголовка, тому що вона створена за російським технологічним задумом з бетону. Я припустив би, що у разі широкого ракетного обстрілу такі ракети випускаються для дезорієнтації ППО об'єктів, на які націлена атака", — сказав глава адміністрації.

Шрот також додав, що швидше за все ракета потрапила в повітряний простір Польщі випадково, хоча він у цій галузі не фахівець і не може говорити про це з упевненістю.

Нагадаємо, згідно з опублікованими на початку травня даними Технологічного інституту ВПС Польщі ракета, яка впала під Бидгощем у грудні 2022 року виявилася російською. Пізніше, 11 травня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак офіційно заявив, що російська крилата ракета пролетіла над територією країни понад 400 км і впала за 15 км від Бидгоща. У своїй промові він висловив претензії до польських військових, але зазначив, що будь-які дисциплінарні заходи вживатимуть на рівні президента.