Росіяни обстріляли одну із ТЕС: станція припинила роботу, — ДТЕК

За даними ДТЕК, окупанти пошкодили магістральні лінії, які забезпечували передачу електроенергії, і це призвело до припинення станції.

У п'ятницю, 19 травня, було зафіксовано атаку російських окупантів на теплову електростанцію на території України. Внаслідок цієї атаки електростанцію було виведено з експлуатації та припинило свою роботу. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

За наданою інформацією енергетики не уточнили конкретну назву теплової електростанції, яка була обстріляна.

Однак повідомляється, що окупанти пошкодили магістральні лінії, які забезпечували передачу електроенергії, і це призвело до припинення станції. Подібні атаки на енергетичну інфраструктуру серйозно порушують енергопостачання та можуть мати негативні наслідки для населення та економіки регіону.

"В результаті станція припинила виробництво електроенергії. Енергетики активно працюють над відновленням видачі потужності в енергосистему. Свої дії вони синхронізують із "Укренерго", — йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що Росія з вересня минулого року 33 рази обстріляли генеруючі підприємства ДТЕК.

Нагадаємо, 19 травня повідомлялося, що російські окупанти вдесяте за місяць атакували українську столицю. Для цього вони використовували дрони-камікадзе, але їх вдалося ліквідувати.

Крім того, 19 травня російські окупанти в ніч проти 19 травня знову атакували українські мирні міста. Вибухи пролунали у Кривому Розі, що призвело до наслідків.