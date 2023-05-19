США та союзники готові надати Україні винищувачі F-16 та навчити пілотів, — ЗМІ (відео)

За словами журналістів, літаки можуть не обов'язково надходити безпосередньо із США. Вони не братимуть участі в юному контрнаступі ЗСУ.

Сполучені Штати Америки, а також інші країни не проти постачання в Україну винищувачів F-16. Про це повідомив телеканал NBCNews із посиланням на анонімного американського чиновника.

У матеріалі не уточнюється, коли саме та скільки винищувачів отримає Україна. Однак повідомляється, що вони не братимуть участі у майбутньому контрнаступі ЗСУ.

"США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16 — хоча літаки можуть не обов'язково надходити безпосередньо зі США — у рамках довгострокових зусиль щодо зміцнення безпеки країни", — йдеться у повідомленні.

За словами джерела, всі деталі США та союзники вирішать у найближчі місяці.

"Обговорення про покращення ВПС України відображають нашу довгострокову прихильність до самооборони України", — сказало джерело.

Це підтвердило видання "Голос Америки" з посиланням на анонімного американського чиновника.

"Навчання відбудуться протягом наступних місяців, відтак країни вирішать, коли фактично надавати літаки, скільки їх надавати та хто їх надасть", — зазначив він.

Винищувачі F-16: реакція України

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час національного телемарафону підтвердив, що Вашингтон та союзники готові навчати українських пілотів керувати літаками. За його словами, вже зараз можна сказати про створення "коаліції літаків".

"Це говорить про те, що Україна дуже скоро матиме все необхідне, щоб захистити наше українське небо, захистити наші міста та наших громадян", — сказав Єрмак.

Також раніше Єрмак у себе в Telegram опублікував повідомлення, яке потім розшифрував як натяк на "літакову коаліцію".

Андрій Єрмак про літаки для України Фото: Скриншот

Андрій Єрмак про надання Україні винищувачів (дивитися з 02:38)

Крім того, президент України Володимир Зеленський у себе у Twitter відреагував на рішення президента США Джо Байдена надати Україні літаки F-16.

"Я вітаю історичне рішення Сполучених Штатів та Джо Байдена підтримати міжнародну коаліцію винищувачів. Це значно посилить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення на саміті #G7 у Хіросімі", — написав глава держави.

Володимир Зеленський подякував США за винищувачі Фото: Скриншот

Нагадаємо, що раніше 19 травня CNN повідомив, що президент США Джо Байден повідомив союзників з G7, що США підтримають спільні зусилля щодо навчання українських військових управлінню винищувачами F-16. Навчання проходитимуть у Європі та стартують вже незабаром.