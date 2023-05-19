"Заплющують очі на війну в Україні": Зеленський розкритикував деяких арабських лідерів

На зустрічі Ліги арабських держав був присутній президент Сирії Башар аль-Асад, який підтримав російське вторгнення в Україну. У той же час й інші арабські країни віддали перевагу збереженню добрих відносин з Москвою.

У п'ятницю, 9 травня, президент України Володимир Зеленський звинуватив деяких арабських лідерів у тому, що вони "заплющують очі" на російське вторгнення. Про це повідомляє The Independent.

Зеленський прибув на саміт Ліги Арабських держав у спробі заручитися підтримкою арабського регіону в протистоянні з РФ.

Звертаючись до історії окупації країн арабського світу, він заявив, що Україна ніколи не здасться на милість іноземців або колонізаторів, саме з цієї причини Київ продовжує боротися.

"На жаль, деякі у світі і тут серед вас заплющують очі на ті клітки [з військовополоненими] та незаконну анексію. Я тут, і кожен може чесно судити, не має значення, як сильно росіяни намагаються впливати, незалежність має існувати", — пояснив Зеленський.

Візит Зеленського до Саудівської Аравії

На цій зустрічі був і Башар аль-Асад, президент Сирії, який підтримав російське вторгнення в Україну. У свою чергу, інші арабські країни також віддали перевагу збереженню добрих відносин з Москвою.

У свою чергу, Саудівська Аравія, яка приймала саміт, підтримала резолюцію ООН і заклик до Росії вивести війська. Аравійська держава пообіцяла виділити 400 млн доларів гуманітарної підтримки Україні, але водночас і відмовилася запровадити санкції щодо РФ, позиціонуючи себе як нейтральна сторона у конфлікті.

Росія має деякі економічні зв'язки з країнами Перської затоки, а також країнами-виробниками нафти ОПЕК.

15 березня сирійський Асад на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві публічно висловився за підтримку війни в Україні. За його словами, російські війська борються зі "старими та новими нацистами", яких, за його словами, підтримує Захід.

Країни ОПЕК підтримали Росію, було ухвалено рішення про скорочення видобутку нафти більш ніж на 1 млн барелів на день. Нафтовим картелем керує Саудівська Аравія, яка домовилася з РФ про скорочення постачання нафти на 500 тис. барелів на добу.

Нагадаємо, що Зеленський також заявив, що час імперій минув, а "Росія — слабка країна ". Україна перемагає агресора із меншою кількістю зброї в руках, зазначив він.

Також повідомлялося, що Зеленський вперше з початку повномасштабної війни проведе зустріч із прем'єром Індії.