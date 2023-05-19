Кохання на війні: у Запоріжжі українка вийшла заміж за військового з Англії (фото)

Чоловік приїхав до України, щоб допомогти боротися з ворогом, а зустрів своє кохання. Він вирішив залишитись у нашій країні й після війни.

У Запоріжжі народилася нова інтернаціональна родина волонтерів – військовий Джеймс Капріні з Англії одружився з українкою Наталією Ісаковою. Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Чоловік приїхав до України, щоб вступити до лав міжнародного батальйону, проте став волонтером і зустрів своє кохання.

Наталія Ісакова у коментарі "УП. Життя" розповіла, що після початку повномасштабної війни з Росією тимчасово переїхала до Львова разом з дітьми.

У цьому місті 15 травня минулого року вона зустріла Джеймса, який приїхав до нашої країни, щоб допомогти українцям боротися з окупантами на фронті.

"Джиммі воював у різних країнах: Африці, Сирії... Пізніше він почав волонтерити, і я захотіла приєднатися. У результаті ми разом зайнялися волонтерством", — розповіла Наталія.

На початку літа пара разом повернулася із заходу країни до Запоріжжя.

"Я тоді розлучилася, адже була ще у стосунках. Мій колишній чоловік ще 3 роки тому поїхав до Польщі, тому все йшло до розлучення. Джиммі остаточно мене вкрав із сім'ї", — зі сміхом додала жінка.

З її слів, романтичні стосунки розвивалися дуже швидко. Незабаром Джеймс зізнався у своїх почуттях і запропонував Наталії оформити шлюб.

"Я не відразу сприйняла це серйозно, але рік ми пробули пліч-о-пліч, ми постійно разом, тому врешті-решт вирішили одружитися. Джиммі залишиться в Україні до кінця війни й після неї", — пояснила вона.

Нагадаємо, 1 травня повідомлялося, що у боях за Бахмут загинув американський доброволець Купер "Харріс" Ендрюс. За інформацією журналіста Джейка Ханрахана, він потрапив у засідку російських військ, захищаючи евакуйованих.

Також 22 квітня ЗМІ писали, що у лавах ЗСУ воює колишня депутатка парламенту Швеції Кароліна Норденгрип. До 2022 року вона була членом парламенту від шведських демократів та засідала у комітеті з оборони.