Промисловість не дозволяє: Європа не може задовольнити військові запити України, — WP

За словами аналітика з Великобританії Джека Уотлінга, Україна, як і раніше, витрачає від 90 000 до 140 000 боєприпасів на місяць.

Європа навряд чи зможе підтримувати поточний рівень військової допомоги Україні. Так, уряди європейських країн не змогли змінити свою промисловість для задоволення потреб ЗСУ на фронті. Про це пише видання The Washington Post.

Видання пише, що запаси обладнання радянського виробництва, що існують в Україні, виснажуються, як і власні запаси Заходу, що підвищує ризик браку постачання.

Як розповів старший науковий співробітник із сухопутних війн у Королівському об'єднаному інституті Великобританії Джек Уотлінг, про необхідність підготувати промисловість для задоволення військових потреб України стало ще у квітні 2022 року, проте "всі сиділи, склавши руки".

За словами Уотлінга, більшу частину оголошеної військової допомоги Україні від західних урядів було отримано коштом "обладнання", яке в будь-якому разі вийшло б з експлуатації.

"Якщо ми не зупинимо цю загрозу в Україні, то нам доведеться мати справу з нею у наших власних країнах", — сказав він.

Україна, як і раніше, витрачає від 90 000 до 140 000 боєприпасів на місяць, за словами Уотлінга.

Колишній командувач Об'єднаних сил британської армії Річард Берронс заявив, що Росія знає про майбутній наступ.

"Наступ повинен мати якийсь ефект, але він не викине всіх росіян з України", — сказав експерт.

Повідомляється, що у РФ впевнені, що зможуть утримувати вже захоплені українські території.

"За останні кілька місяців багато було зроблено для зміцнення лінії оборони. Це не означає, що український контрнаступ не може досягти будь-яких цілей. Але це означає, що будь-яка атака супроводжуватиметься значними втратами", — сказав анонімний російський чиновник.

За словами колишнього помічника генсека НАТО з оборонних інвестицій Камілли Гранд, армії європейських країн не готувалися до великої війни довгий час.

"Це не було основою планування, і у них немає запасів боєприпасів у достатній кількості для таких непередбачених обставин", — сказала вона.

Майкл Кофман директор програми вивчення Росії в Центрі військово-морського флоту США заявив, що не потрібно бути великим військовим аналітиком, щоб зрозуміти, що європейські країни, які роблять великі інвестиції в артилерійське виробництво через 13 місяців після початку війни, трохи запізнилися.

Нагадаємо, що глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що війська РФ витрачають до 30 тисяч снарядів за добу. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення росіяни витрачали в середньому 60 тисяч снарядів. Він також вважає, що щонайменше щодо логістики країни Альянсу не були готові до війни.

Крім того, британські аналітики заявили, що ЗС РФ адаптуються до війни в Україні. За даними авторів дослідження з RUSI ЗС РФ застосовують низку модифікацій та тактик, які дозволили знизити "ймовірність ураження керованими ракетами різних ПТРК". Здебільшого така адаптація спрямовано заповнення серйозних недоліків підрозділів РФ.