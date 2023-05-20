Були плани на цю весну: РФ хоче використати Молдову проти України у війні, – Санду

За словами молдавської президентки, Москва мала намір скинути уряд у Кишиневі, щоб замінити його на проросійськи налаштованих політиків.

Президентка Республіки Молдова Мая Санду заявила, що навесні 2023 року Російська Федерація мала намір скинути уряд у її країні, щоб поставити при владі в Кишиневі проросійські сили. Про це вона сказала в ефірі телеканалу Moldova 1.

"Плани повалення уряду були цієї весни, але вони провалилися, в тому числі завдяки тому, що ми мали у своєму розпорядженні достатню інформацію, і пильність наших органів", — сказала Санду.

Глава Молдови також зазначила, що росіяни можуть зробити ще одну подібну спробу, проте не уточнила, яким чином це може статися.

"Плани Кремля очевидні — це зміна уряду в Кишиневі на проросійське та використання Республіки Молдова проти України у цій війні", — підсумувала президентка.

Нагадаємо, що 6 травня Мая Санду сказала, що керівництво Росії прагне відродити Радянський Союз, приєднавши вільні нині республіки, але Молдова проти такого розвитку подій. За її словами, розпад СРСР її країна довго була "буфером" між Росією і Заходом, але зараз прагне стати частиною ЄС.

Раніше, 28 травня, ми також писали про те, що в Молдові депутат від керівної партії Дан Перчун облаяв колег із парламенту, які "цілують російський чобіт", не підтримуючи рішення вийти із договорів про функціонування телерадіокомпанії Мир.

Ми також писали про те, що 14 травня, учасник від Молдови Паша Парфеній, який виступав на "Євробаченні 2023" під номером 18, одразу після свого номера подякував Україні за мир у його країні.