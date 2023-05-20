Контратаки ЗСУ усунули загрозу оточення українських військ у Бахмуті, – ISW (карта)

Американські аналітики вважають, що російські війська були змушені виділити "мізерні військові ресурси" для захисту від локальних наступальних дій в Бахмуті, як, ймовірно, і планувало українське командування.

Контратаки Збройних сил України на Бахмутському напрямку, ймовірно, усунули загрозу оточення українських військових російськими окупантами на цій ділянці фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 19 травня.

Аналітики вказали на те, що за даними української сторони, росіяни розмістили більшість своїх резервів у районі Бахмута, що призвело до уповільнення контратакувальних дій ЗСУ.

У звіті також згадується оцінка заступника міністра оборони України Ганни Маляр, згідно з якою ЗСУ продовжують контратаки на північній та південній околицях населеного пункту та змогли просунутися двома флангами на 500 та 1000 метрів.

Як зазначають автори звіту, деякі російські воєнкори стверджують, що українські війська більше не можуть проводити тривалих локальних контратак на Бахмутському напрямку. При цьому аналітики вважають, що російські сили на флангах міста, зважаючи на все, залишаються слабкими.

Карта боїв у Бахмуті

"Українські контратаки під Бахмутом, ймовірно, усунули загрозу оточення Росією українських військ у Бахмуті та змусили російські війська виділити мізерні військові ресурси для захисту від обмежених і локальних наступальних зусиль, як, мабуть, і планувало українське командування", — заявили в ISW.

Нагадаємо, що згідно з ISW від 18 травня, Збройні сили України перехопили тактичну ініціативу і досягли тактично значущих успіхів на Бахмутському напрямку. У публікації йдеться про те, що українські сили вже кілька днів проводять локальні контратаки, які все ще не вказують на початок великого контрнаступу.

Ми також повідомляли, що за даними Ганни Маляр від 19 травня, українські військові успішно просувалися на флангах поблизу Бахмута, але кожен метр звільненої землі дається дуже нелегко, у передмісті тривають запеклі бої.

Ще ми писали про те, що Міністр оборони України Олексій Резніков озвучив добові втрати ЗС РФ під Бахмутом на 19 травня. За його словами, окупаційні війська втрачають приблизно за батальйоном на день.