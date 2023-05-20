Захід уже ухвалив рішення про передачу F-16 Україні, — Подоляк

Наразі закордонні партнери обговорюють, як налагодити логістику для доставки винищувачів ЗСУ, запевняє Михайло Подоляк. Надалі їх зможуть перевезти досить швидко.

Країни-партнери вже ухвалили рішення про передачу Україні винищувачів F-16 та обговорюють способи доставки. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, ситуація з F-16 нагадує постачання західних танків до України. Півроку тому було створено "танкову коаліцію", проте багато часу зайняло обговорення логістики. Так і зараз партнери залишили лише два питання, які активно обговорюють і вже практично домовилися.

"Я хочу, щоб ви зрозуміли це — країни ухвалили рішення. Вони вже усвідомлюють, що нам передадуть всю цю зброю, включно F-16. Зараз вирішуються питання, як це логістично запустити", — наголосив Михайло Подоляк.

Представник ОП додав, що Росія застосовує тактичні літаки, авіаційні бомби, комплекси С-300 та С-400, щоб атакувати громадянське населення з-за кордону, залишившись поза зоною досяжності. Українська система ППО працює досить ефективно, проте F-16 потрібні, щоб повністю закрити небо.

Закордонні партнери розуміють, що українські війська планують дуже інтенсивний контрнаступ, тому їх необхідно прикрити літаками з повітря. Винищувачі зможуть перешкодити роботі тактичної авіації — єдиному інструменту, який залишився у ЗС РФ, а значить прискорити "об'єктивний фінал війни".

Михайло Подоляк запевнив, що Україна "досить швидко" отримає авіацію, і далекобійні ракети. Проблема полягає в повільності євроатлантичного суспільства при ухваленні колективних рішень. На Заході історично створилася система, яка вимагає спочатку десятки разів обговорити тему, зробити "вкидання" і лише після цього розпочати реальні дії. Проте партнери розуміють, що їм потрібно підтримувати Україну, адже перемога Росії призведе до зникнення багатьох демократичних країн.

"Потім все одно це все приходить до того, що немає іншого рішення, окрім як передати Україні", — додав Михайло Подоляк.

Раніше писали, що США більше не заперечують проти передачі F-16 Україні. За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, такі винищувачі не потрібні українцям для перемоги над Росією, але стануть у нагоді в майбутньому.