Злякалися наступу: жителі Бєлгорода РФ закликали владу роздати їм зброю (відео)

На думку місцевих чоловіків, якщо роздати їм автомати, вони зможуть відстояти місто, як українці відстояли Київ.

Росіяни звернулися до місцевої влади російського Бєлгорода з вимогою роздати їм стрілецьку зброю. Як повідомляє Фокус, відповідне відео російські ЗМІ опублікували 20 травня.

На думку чоловіків на відеоролику, Збройні сили України підуть у наступ і неодмінно намагатимуться захопити Бєлгород. Вимогу про видачу автоматів чоловіки мотивують тим, що ЗС РФ не зможе захистити населений пункт.

"Ми, жителі фронтового Бєлгорода, звертаємося до нашої влади. Наше місто та область давно перестали бути захищеними. Щодня бєлгородці зазнають обстрілів з боку ЗСУ. Наші співгромадяни гинуть, наші об'єкти критичної інфраструктури руйнуються. Ми повною мірою усвідомлюємо, що напередодні контрнаступу наші війська не допоможуть повною мірою захистити нас — лінія фронту величезна”, — заявили чоловіки на відео.

Росіяни звернулися до губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова та до міського управління МВС з вимогою видати їм автомати, оскільки, на їхню думку, українці змогли відстояти Київ, бо городянам видали стрілецьку зброю.

Нагадаємо, 20 травня повідомлялося, що в Краснояружському районі Бєлгородської області росіянин підірвався на міні під час риболовлі. Внаслідок вибуху чоловік отримав тяжку травму та втратив ногу.

Раніше, 17 травня, стало відомо, що українські військові вперше обстріляли територію Росії із танків. За даними росЗМІ, українські військові нібито підігнали танк до села Бударки у Чугуївському районі Харківської області та відкрили вогонь околицями Старого хутора у Білгородській області.