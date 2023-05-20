У РФ заявили про зникнення Залужного: у Міноборони пояснили, як це пов'язано з Бахмутом

За словами заступниці міністра оборонного відомства Ганни Маляр, росіяни запустили фейк про головнокомандувача в пік напруги в охопленому важкими боями Бахмуті. Росіяни заявили, що Залужного поранили 8 травня.

Росіяни запустили фейк про зникнення головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Про це у суботу, 20 травня, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

За словами заступниці голови Міноборони, Залужний на місці та займається своєю роботою.

"Щойно спілкувалися. Це типова інформаційна технологія спрямована на деморалізацію нашого війська. За часом дії вона дуже коротка — від кількох годин до одного дня. Тому що інформацію легко перевірити", — написала Маляр.

Як пояснила заступниця міністра, росіяни розраховували на масовість поширення цього "вкиду" в момент критичної ситуації в Бахмуті Донецької області, де, згідно з останніми повідомленнями, українські захисники контролюють невелику ділянку міста.

"Навіть кілька деморалізованих військових із нашого боку їм полегшать ситуацію.

Власне, задля цього і купа передчасних повідомлень про "взяття" Бахмута", — резюмувала Маляр.

Російський фейк про Залужного

20 травня низка росЗМІ з посиланням на російського військкора Андрія Руденка повідомляли, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито перебуває у лікарні у критичному стані.

Як докази інформаційного "вкиду" Руденко заявив, що Залужного в публічному просторі нібито не бачили з 8 травня. Щобільше, росіянин нафантазував, що 8 травня Залужний отримав поранення у Дніпропетровській області під час перевірки готовності підрозділів, призначених для анонсованого контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, 20 травня ЗМІ повідомляли, що в українські захисники можуть залишити Бахмут Донецької області з міркувань безпеки. У Бахмуті залишилася лише маленька ділянка під контролем українських військових, яку легко обстрілювати.

Також 20 травня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 20 травня заявив, що його найманці взяли останню позицію Сил оборони України у Бахмуті. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр спростувала цю інформацію, проте заявила про критичну ситуацію в місті.