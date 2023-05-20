Росіянин, який вбив дружину, повернувся додому: Путін помилував за те, що воював в Україні (відео)

Екс-поліцейського Вадима Техова два роки тому засудили до 16-річного терміну за вбивство колишньої дружини. Він прийшов до неї на роботу і накинувся з ножем.

Мешканкам Владикавказу доводиться жити у страху після того, як колишній поліцейський — і за сумісництвом жорстокий вбивця — повернувся до свого рідного міста, отримавши помилування від голови Кремля Володимира Путіна. Чоловік воював у складі окупаційних військ в Україні. Про це повідомляє The Daily Mail.

Колишнього поліцейського 33-річного Вадима Техова два роки тому засудили на 16-річний термін за вбивство колишньої дружини, на яку він накинувся з ножем.

Він прийшов до офісу, де працювала 22-річна Регіна Гадієва, і завдав їй 15 поранень кухонним ножем.

22-річна Регіна Гадієва

Тим не менш, ще до відбуття ув'язнення чоловік вирушив воювати в Україну.

Техов провів півроку на передовій, і Путін помилував його — одного з тисяч убивць, яких випустили з російських в'язниць і відправили на війну в Україну.

Сестра його колишньої дружини Роксана Засєєва стверджує, що бачила його у Владикавказі, де сталося вбивство. Він ішов вулицею і їв шаурму.

"Волога земля мала його поглинути, а він спокійно гуляв тротуаром і їв. Тепер багатьом загрожує небезпека. Невже наші пенітенціарні служби цього не розуміють. Чекають ще одного вбивства?" — Заявила жінка. Вона також сказала, що думає виїхати з міста, але хоче попередити інших жінок.

Деякі офіційні чиновники Північної Осетії розкритикували рішення випустити Техова на волю, проте сказали, що нічого не можуть зробити через путінський закон.

За словами Сергія Меняйло, він би цього не робив, але змушений дотримуватись закону, єдиного для всіх.

"Був би я був на його місці, не дай Боже, звичайно, я б не повертався. Але є питання, на які складно знайти відповідь. Це за межами наших повноважень, етичних та моральних норм. На жаль, життя іноді диктує дещо інші умови", — пояснив він.

Вадим Техов

Техов воював у підрозділі регулярних російських військ, які за прикладом ПВК "Вагнер" почали поповнювати свої резерви засудженими громадянами.

Вадим Техов

На опублікованому відеозаписі вбивства Техов вимагає від колишньої дружини показати телефон, підозрюючи, що там має нові стосунки.

Відео вбивства 22-річної Регіни Гадієвої, перегляд доступний тільки на YouTube

Нагадаємо, що полонений "вагнерівець" розповів про загиблих громадян РФ під Бахмутом. За словами найманця, командири ПВК "Вагнер" вдаються до розстрілів підлеглих, а поранених та вбитих не вивозять.

Також повідомлялося, що за даними журналістів CNN, стало відомо, як ПВК "Вагнер" закуповують зброю для війни в Україні.