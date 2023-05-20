Байден оголосить про нову військову допомогу Україні після зустрічі з Зеленським у Хіросімі, — Politico

За даними видання, у пакет увійдуть додаткові артилерійські снаряди, бронетехніка та протитанкова зброя.

Президент США Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $375 мільйонів після зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на саміті G7 у Японії цими вихідними. Про це у суботу, 20 травня, повідомляє американське медіа Politico із посиланням на українських та американських чиновників.

Посадовці заявили, що пакет включатиме більше артилерійських снарядів, бронетехніки та протитанкової зброї. Згідно з повідомленнями, йдеться про обладнання, яке США та союзники постачали Києву в минулому, проте воно буде вкрай необхідним для контрнаступу навесні та влітку.

"Ці новини з'явилися після того, як президент США дав зрозуміти, що він схвалить передачу Україні американських винищувачів F-16 як третю сторону, заявивши своїм колегам по G7, що він підтримає спільні міжнародні зусилля щодо навчання українських пілотів цим літакам", — сказано у повідомленні.

Коли відбудеться зустріч Зеленського та Байдена

Як повідомляє "ТСН", 21 травня о 08:15 за київським часом президент візьме участь у двосторонній зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський прибув до Японії на саміт G7

20 травня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський приїхав до Хіросіми, Японія, для участі у кінцевій частині саміту "Великої сімки" (G7).

Також повідомлялося, що в ході візиту президент України та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше з початку війни зустрілися в кулуарах саміту, що проходить.

Згідно з повідомленнями Офісу президента України, Володимир Зеленський встиг зустрітися з такими лідерами країн:

Еммануель Макрон, президент Франції;

Нарендра Моді, прем'єр Індії;

Олаф Шольц, канцлер Німеччини;

Ріші Сунак, прем'єр Великобританії.

Крім того, на саміті у Хіросімі Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Лідери обговорили обмеження щодо експорту українського зерна до Європейського Союзу.