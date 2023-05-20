Зеленський і голова Європейської ради обговорили обмеження експорту зерна до ЄС

Під час саміту G7 Володимир Зеленський встиг обговорити обмеження на експорт українського зерна в ЄС із головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Related video

Під час нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, що відбулася в Японії під час саміту G7, відбувся ґрунтовний діалог щодо обмежень на експорт українського зерна до Європейського Союзу. Про це повідомляє Офіс Президента.

Основною темою їхньої розмови були обмеження, накладені на експорт українських сільськогосподарських товарів до країн ЄС, розташованих у безпосередній близькості від України. Президент Зеленський рішуче висловився проти будь-якого продовження цих обмежень після 5 червня. На зустрічі також було обговорено перебіг європейської інтеграції України та початок переговорів щодо вступу до ЄС.

Президент Зеленський рішуче висловився проти будь-якого продовження обмежень після 5 червня Фото: ОП

Крім того, лідери обговорили реалізацію формули миру, не повідомивши при цьому подальших подробиць.

Щодо обмежень на експорт, варто зазначити, що 2 травня Європейська комісія запровадила заборону на імпорт чотирьох українських сільськогосподарських продуктів, а саме пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. Ці правила діятимуть щонайменше до 5 червня. Тим часом транзит українських товарів через ці держави до інших країн ЄС триватиме.

На тлі саміту G7 президент Зеленський вів активну діяльність, зустрічаючись із прем'єр-міністрами Великої Британії та Італії. Його перша зустріч із прем'єр-міністром Індії з моменту початку широкомасштабного вторгнення Росії також була значною, під час якої вони обговорили різні гуманітарні теми.

У наступні дні саміту український президент проведе переговори з іншими головами країн G7, включно з Джо Байденом, під час яких президент США має оголосити про новий пакет допомоги для України.