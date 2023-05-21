Заяви РФ про "захоплення" Бахмута не мають стратегічного значення: звіт ISW (мапа)

Аналітики стверджують, що Євген Пригожин своїми заявами намагається ввести в оману українських військових. У ЗСУ при цьому продовжують заперечувати "успіхи" окупантів. За місто продовжуються бої, як зазначила Ганна Маляр.

Заяви Російської Федерації та власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про завоювання Бахмута зовсім не мають стратегічного значення. Про це йдеться у звіті аналітиків з американського Інституту вивчення війни (ISW) від 20 травня.

На думку експертів, росіяни на Донбасі грають у свою гру і всі заяви про відведення "вагнерівців" від Бахмута — одна зі спроб ввести в оману ЗСУ. Крім того, російські війська вкрай виснажені та не можуть створити плацдарм для подальшого наступу. Тому довіряти словам окупантів, як зазначають аналітики, не варто.

"Перемога Пригожина над рештою районів Бахмута, про яку він заявляє, є суто символічною, навіть якщо вона відповідає дійсності. Останні кілька міських кварталів східного Бахмута, які, за словами Пригожина, були захоплені силами групи "Вагнера", не є важливими ні з тактичною, ні з оперативної точки зору. Їхнє захоплення не дає російським військам оперативно значущої території для продовження наступальних операцій або якоїсь особливо сильної позиції, з якої можна було б захищатися від можливих українських контратак", — йдеться в повідомленні.

Окремої уваги вартий той фактор, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про наміри його військ вийти з міста 25 травня, для відпочинку і такі заяви можуть вказувати на те, що вони не думають про подальше просування на захід від Бахмута.

Також аналітики вважають, що створити адекватну оборону або закріпити свої "досягнення" у Бахмуті росіяни не зможуть до 25 травня, оскільки Сили оборони регулярно проводять контратаки. Українські війська все ще перебувають у Хромовому та Іванівському та проводять бойові дії з окупантами у Бахмуті та поблизу.

Яка ситуація у Бахмуті станом на 21 травня Фото: deepstatemap.live Яка ситуація у Бахмуті станом на 21 травня Фото: deepstatemap.live

Ситуація на Бахмутському напрямі: інформація від Генштабу та командування

Станом на ранок неділі, 21 травня, бої за місто Бахмут не припиняються і противник намагається вести активні наступальні дії, які є безуспішними.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила у своєму Telegram-каналі 20 травня, що за місто продовжуються серйозні бої. Ситуація є критичною, але українські військові тримають оборону і не дають противнику захопити місто.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий у своєму коментарі виданню Reuters також заперечує інформацію про те, що Бахмут було нібито втрачено.

"Це не відповідає дійсності. Наші підрозділи ведуть бої у Бахмуті", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що офіційну інформацію щодо ситуації на фронті публікує Генштаб та представники влади.

19 травня американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що контратаки ЗСУ на Бахмутському напрямку усунули загрозу оточення українських військових російськими окупантами.