Загрожує другий Чорнобиль чи Фукусіма: в "Енергоатомі" говорять про критичну ситуацію на ЗАЕС

За часи російської окупації на Запорізькій АЕС було зафіксовано шість відключень станції від української мережі. В "Енергоатомі" ці інциденти називають першим етапом катастрофи, яка сталася на Фукусімі.

Окупація Запорізької АЕС може спричинити масштабну аварію з викидом радіації. Таке побоювання висловив президент компанії НАЕК "Енергоатом" Андрій Котін 21 травня в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, на станції шість реакторів із ядерним паливом і шість заповнених басейнів відпрацьованого палива. Залежно від масштабів пошкодження, може йтися про локальне забруднення або про "масштаб Чорнобиля або розмір Фукусіми".

Котін нагадав, що за час окупації на ЗАЕС було шість відключень станції від української мережі.

"Це начебто перший етап події, яка сталася на Фукусімі", — пояснив президент "Енергоатому".

Зокрема перед катастрофою японська станція через землетрус втратила зовнішнє живлення. Вже за 30 хвилин прийшло цунамі, у результаті якого затонули та перестали працювати всі дизельні генератори, які підтримували живлення.

"У Запоріжжі ми проходили цей перший етап шість разів", — зазначив Котін.

19 травня західні журналісти повідомили, що останніми тижнями російські збройні сили зміцнюють оборонні позиції, обладнують нові вогневі точки та мінують територію навколо Запорізької АЕС. А камери спостереження зосереджені на північ у бік території, яку контролює Україна.

Нагадаємо, Котін 11 травня заявив, що компанія готується оперативно замінити персонал Запорізької АЕС у тимчасово окупованому Енергодарі одразу після деокупації. У зв'язку з цим в "Енероатомі" зазначили, що українські фахівці турбуються про роботу станції в період, коли росіяни покинуть ЗАЕС, оскільки станція сильно замінована.