ЗСУ залишаються у Бахмуті та виконують важливе завдання, — Зеленський (відео)

Заяви росіян щодо повного контролю над містом, як запевняє глава держави, не відповідають дійсності. Джо Байден, у свою чергу, заявив, що Росія у боях за Бахмут втратила близько 100 тисяч людей.

Збройні сили України продовжують перебувати у Бахмуті та виконують важливе завдання. Це означає, що ні про яке захоплення міста росіянами не йдеться. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції на саміті G7 21 травня.

За його словами, Сили оборони все ще знаходяться на території міста у Донецькій областi, що не дозволяє заявляти росіянам про повний контроль над Бахмутом.

"Ми бачимо, що країна, яка більше за нас у десятки разів, не може нас окупувати і виграти цю війну. І я думаю, ще трошки і ми перемагатимемо", — йдеться у повідомленні.

Окремо президент України заявив, що військове командування насамперед дбає про життя захисників, які продовжують обороняти місто та виконують усередині нього важливе завдання. Більше подробиць він розповісти не може, оскільки це може допомогти супротивникові на полі бою.

"Найскладніше, якби в Бахмуті була якась військова тактична помилка і люди б опинилися в оточенні… Сьогодні вони виконують дуже важливе завдання, сьогодні вони знаходяться в Бахмуті. У яких точках, не ділитися, але це говорить про те, що Бахмут не охоплений сьогодні Російською Федерацією. Жодних двох тлумачень цього бути не може", — йдеться у повідомленні.

Прокоментував бої за Бахмут й президент США Джо Байден. Він вважає, що втрати окупантів на цій ділянці фронту вже перевищують 100 тисяч осіб, але росіяни не збираються відмовлятися від його повної окупації і щодня втрачають величезну кількість людей з особового складу.

"Про Бахмут говорять — втратили його чи ні. Правда в тому, що Росія зазнала втрат понад 100 000 осіб у Бахмуті. Це важко буде заповнити. Не важливо, окупований він чи ні — там все одно не залишилося багато будівель. Це зруйноване місто. Але їм вдалося скувати дуже багато російських військ, включаючи групу Вагнера", — вважає президент США.

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Бахмуті, проте західні ЗМІ неправильно зрозуміли його слова та заявили про окупацію міста. В Офісі президента спростували, заявивши, що оборона міста продовжується.

У звіті ISW за 20 травня йдеться, що заяви РФ про "захоплення" Бахмута не мають стратегічного значення. Євген Пригожин намагається заплутати українських військових, тоді як Генштаб та командування продовжують заперечувати "падіння" міста. За нього точаться запеклі бої, але Сили оборони продовжують боротися.

19 травня глава Міноборони Олексій Резніков озвучив кількість втрат росіян на Бахмутському напрямку. Він вважає, що це не менше 70 тисяч людей разом із вбитими та пораненими.