Випробовують Кремль: Захід перевіряє реакцію Москви на винищувачах F-16 для ЗСУ, – ЗМІ

На думку німецьких оглядачів, сучасна бойова авіація стане величезним кроком у військовій допомозі Києву. Москва неодноразово погрожувала відповісти на постачання західної зброї, але це були лише порожні слова.

Західні союзники України перевіряють реакцію Кремля на можливе рішення про передачу Києву американських винищувачів F-16. Про це пише 21 травня німецький таблоїд Bild за підсумками саміту G7 у японській Хіросімі.

Досить довго Європа та США завзято відмовляли Україні у передачі сучасних винищувачів. Наразі президент США Джо Байден дозволив навчати на них українських пілотів, зазначили автори матеріалу.

Президент України Володимир Зеленський встиг назвати передачу Києву F-16 історичним рішенням. Завдяки такій авіації українська армія "значно посилиться у небі".

Рішення про передачу літаків будь-якою державою приймають у Вашингтоні, оскільки США — країна-виробник техніки. Переговори про постачання розпочнуться за кілька місяців після завершення навчання українських пілотів.

Bild наголошує, що винищувачі стануть гігантським кроком у військовій допомозі для України. Однак досі незрозуміло, чи поставлять їх взагалі в гарячу фазу війни, чи в майбутньому для стримування РФ від чергового нападу.

"Можливо, Захід перевіряє реакцію Москви, вирішивши розпочати підготовку пілотів зараз. Потім він поставить винищувачі швидше, ніж очікувалося", — зазначають журналісти.

Кремль уже заявляв про погрози для стримування постачання західного озброєння в Україну, але це були лише порожні слова, підсумувало видання.

Нагадаємо, що про отримання від союзників винищувачів F-16 говорив президент України Володимир Зеленський 21 травня. Скільки саме США відправлять літаків, наразі невідомо.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Київ вже на початку отримає кілька десятків винищувачів F-16. Літаки передадуть авіаційним підрозділом.