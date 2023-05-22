Негативний зліт: у ЗСУ підтвердили знищення Cу-35 ЗС РФ у Херсонській області

Багатоцільовий винищувач підбили у територіальних водах України, військові уточнюють деталі його "утилізації". Сили ППО на сході та півдні знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 дронів ворога.

Російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-35 знищили на Херсонщині ввечері 21 травня. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

"Ще мінус один ворожий літак. Наприкінці доби 21 травня у територіальних водах України на Херсонщині "негативно злетів" російський винищувач Су-35", — зазначили військові.

Командування уточнює обставини "утилізації" винищувача ЗС РФ.

Крім цього, вночі 22 травня окупанти атакували військові та інфраструктурні об'єкти Дніпра 6 ракетами різних типів та 20 іранськими дронами "Shahed-136/131".

Росіяни випустили територією України такі типи снарядів:

4 крилатих ракети Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у районі Каспійського моря;

5 крилатих ракет Х-22 з далеких бомбардувальників Ту-22М3 у різних напрямках в Азовському морі та Курській області;

2 балістичні ракети "Іскандер-М" з Криму;

5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області;

20 іранських дронів "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.

Сили та засоби протиповітряної оборони командувань "Схід" та "Південь" на східному та південному напрямках знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 БПЛА "Shahed".

Нагадаємо, що в Брянській області РФ нещодавно зазнали аварії три вертольоти Мі-8, а також літаки Су-34 і Су-35. Внаслідок інциденту загинули 8 льотчиків.

Фокус раніше писав про можливе відправлення Росією винищувачів Су-35 до Ірану. У квітні в аеропорту Мехрабад у Тегерані могли приземлитися 3 таких літаки.