Повертаються на батьківщину: РДК та легіон "Свобода Росії" провели рейд під Бєлгородом (відео)

На опублікованих роликах видно, що бійцям вдалося пройти на 10 кілометрів від російсько-українського кордону. Окремо вони подякували тим, хто "палить там, де треба".

Бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд у Бєлгородській області Російської Федерації. Їм удалося просунутися на 10 кілометрів від кордону. Про це повідомили у Telegram-каналі формування 22 травня.

В опублікованому ролику бійці стоять поряд із селом Безлюдівка, яке знаходиться за кілька кілометрів від українсько-російського кордону. Загалом вони відвідали три населені пункти: Безлюдівка, Чуровичі, а також Любимівка — це все російська територія.

"Бійці РДК знову в Росії! Приєднуйтесь до нашої боротьби! Здобудемо Батьківщину! Полум'я боротьби розгоряється", — йдеться у повідомленні.

Більше подробиць щодо цієї операції вони не надали. Російська влада також ніяк не прокоментувала цей інцидент на момент публікації матеріалу.

Окреме звернення також опублікував й інший рух — Легіон "Свобода Росії". Його бійці заявили, що настав час повернутися додому та розпочати боротьбу з владою Кремля.

"Жителі Росії! Ми — такі ж росіяни, як і ви. Ми — такі ж люди, як і ви. Ми хочемо, щоб наші діти росли у мирі і були вільними людьми. Щоб вони могли подорожувати, навчатися і просто були щасливі у вільній країні. Нас відрізняє тільки те, що ми не хотіли більше виправдовувати дії злочинців при владі і взяли зброю, щоб відстояти нашу і вашу свободу. Але сьогодні всім настав час взяти відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля настав час покласти край: Легіон повертається додому. Дякую тим, хто підтримує нас, хто відправляє донати та палить там, де треба", — йдеться у повідомленні.

Окремо вони звернулися до мешканців прикордонних регіонів, яких це може налякати. Їх закликали залишатися вдома, не боятися, а також у жодному разі не чинити опір, оскільки легіон для них не є ворогом.

Бійці "Свободи Росії" зазначають, що мирних жителів не чіпатимуть і не використовуватимуть у своїх цілях. Усі деталі будуть озвучені трохи згодом.

Нагадаємо, 3 травня росЗМІ писали, що біля місця вибуху в Брянській області знайшли "послання" від РДК. Як зазначають журналісти, раніше "Російському добровольчому корпусу" вже вдавалося проникати на територію прикордонних областей РФ.

18 січня повідомлялося, що жителя Брянська засудили на 5 років за спробу втекти до ЗСУ. Намагався записатися до легіону "Свобода Росії", але план здійснити не вдалося.