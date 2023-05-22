Росія проводить "перепис" населення в Херсонській області: у ЦНС назвали мету

За інформацією українського підпілля, цю процедуру доручили російським військовим. Вони шукають місцевих жителів, які ще не оформили російський паспорт і починають їм погрожувати.

Російські окупанти почали проводити "перепис" населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Це робиться у рамках насильницької паспортизації. Про це повідомляє пресслужба "Центру національного спротиву" 22 травня.

За інформацією підпілля, росіяни почали обходити будинки місцевих мешканців та перевіряти їх на наявність російського паспорта. Також, вони намагаються знайти партизанів, які через рік окупації продовжують допомагати Україні та чекають на звільнення від російської агресії.

"На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни проводять так званий перепис населення. Мета: перевірити громадянське населення регіону на наявність російського паспорта. Відповідно тим, хто ще не оформив "документ" – погрожують та змушують у найкоротші терміни оформити паспорт", — йдеться у повідомленні. .

Окремо зазначається, що "перепис" населення проводять безпосередньо військові та одразу ж перевіряють людей за всіма чинниками. Включно з мобільними телефонами, де може зберігатися важлива інформація.

У Центрі національного спротиву поділилися інструкцією того, як правильно чистити телефон від зайвих матеріалів та не залишити після себе слідів.

Нагадаємо, 17 травня в ОВА повідомили, що колаборанти вивозять свої сім'ї з Луганської області на територію Росії, оскільки бояться контрнаступу з боку ЗСУ. Крім того, місцеві окупанти почали старанно шукати партизанів серед місцевого населення.

15 травня повідомлялося, що голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо наказав силовикам старанніше шукати партизанів на окупованих територіях. Для місцевого населення проводять широкі перевірки.