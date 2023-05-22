Українські хакери знайшли єдине фото розвідника з РФ, якого розшукує ФБР

Віктор Нетикшо керував групою російських офіцерів ГРУ, яка причетна до втручання у вибори США 2016 року.

Українські хакери команди "Кібер Спротив" спільно з волонтерами міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm провели унікальну операцію, в результаті якої знайшли єдине фото російського розвідника, котрого розшукує ФБР за втручання у вибори США у 2016 році. Ним виявився один із 12 офіцерів розвідки РФ полковник Віктор Нетикшо, повідомляє InformNapalm у публікації від 22 травня.

У матеріалі йдеться, що українським хакерам вдалося зламати електронну пошту дружини командира 85-го головного центру спеціальної служби ГРУ Нетикшо, який до 2018 року очолював в/ч 26165 та був куратором російських хакерів, винних у кіберзлочинах проти багатьох країн світу.

Співробітники російського ГУР, яких розшукує ФБР

"Сенсаційність цього злому полягає в тому, що хакерам вдалося отримати єдине унікальне фото та деякі інші особисті документи полковника Віктора Борисовича Нетикша", — повідомили у спілці.

Автори публікації зазначили, що ФБР мало фотографії 11 офіцерів ГРУ, причетних до втручання у вибори 2016 року, але фото головного з них не було. Проте завдяки зламу пошти Оксані Нетикшо вдалося отримати доступ до особистих даних російського розвідника.

Що відомо про Нетикша

57-річний Віктор Нетикшо уродженець Чити. Паспорт РФ: 4516565233, видано 04.04.2016.

Адреса прописки: м. Москва, пр. Карамзіна буд. 1 корп. 3 кв. 422. Посвідчення водія: 9907 777420.

Сім'я розвідника придбала у 2022 році за майже 2,5 млн рублів нежитлове приміщення площею 13 кв. м у Москві на вул. Вавилова будинок 4. При цьому Оксана Нетикшо зареєстрована у кв. 198 за тією ж адресою.

Паспортні дані Віктора Нетикша

Страховий поліс Віктора Нетикша

"Ймовірно, саме там мешкає вся їхня родина і купує собі додаткові приміщення під господарські чи інші потреби", — зазначили в Inform Napalm.

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Щодо фотографії співробітника російських спецслужб, то її оприлюднення має важливе значення. Зокрема, про це написав у Twitter журналіст інформаційного агентства Reuters Рафаель Саттер.

"Неясно, чи багато цінного було вкрадено, але — якщо це правда — ми нарешті можемо назвати ім'я головного обвинуваченого у справі Нетикша", — написав Саттер.

Твіт журналіста агентства Reuters Рафаеля Саттера

"Таким чином, українським хакерам вдалося за допомогою злому поштової скриньки дружини російського полковника дістати набагато більше інформації про нього, включаючи його особисте фото, яке не мало ФБР США", — підсумували автори матеріалу, додавши при цьому, що всі дані про розвідника були передані у відповідні структури.

Раніше повідомлялося, Держдепартамент США пропонує нагороду в 10 млн доларів будь-кому, хто допоможе в затриманні особливо небезпечного хакера Михайла Матвєєва, якого звинувачують у скоєнні великої кількості кібератак на критичну інфраструктуру Сполучених Штатів та важливі об'єкти інших країн.